На Волині викрили підпільне казино. ФОТО





У закладі виявили та вилучили майже 100 тис. грн. готівки, обладнання та чорнові записи адміністраторів клубу, - пише прокуратура Волинської області.



Щодо чотирьох гравців, який перебували у підпільному казино, склали адміністративні протоколи за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ст. 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення (участь в організованих азартних іграх).



Тривають слідчі дії. Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно. Вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 12 березня викрили нелегальний гральний заклад.У закладі виявили та вилучили майже 100 тис. грн. готівки, обладнання та чорнові записи адміністраторів клубу, - пише прокуратура Волинської області.Щодо чотирьох гравців, який перебували у підпільному казино, склали адміністративні протоколи за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ст. 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення (участь в організованих азартних іграх).Тривають слідчі дії. Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно. Вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.

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