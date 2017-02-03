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На Волині викрили підпільне казино. ФОТО

На Волині викрили підпільне казино. ФОТО
У Володимирі-Волинському 12 березня викрили нелегальний гральний заклад.

У закладі виявили та вилучили майже 100 тис. грн. готівки, обладнання та чорнові записи адміністраторів клубу, - пише прокуратура Волинської області.

Щодо чотирьох гравців, який перебували у підпільному казино, склали адміністративні протоколи за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ст. 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення (участь в організованих азартних іграх).

Тривають слідчі дії. Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно. Вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.

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Теги: казино, Волинь
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