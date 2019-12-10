Волинянка за 37 років здала майже 50 літрів крові

Вікторія Краснікова, якій днями присвоїли почесне звання «Заслужений донор України».



Про це інформує



У Володимир-Волинському районі мешкає п’ятеро осіб, які є заслуженими донорами України (це звання присвоює президент України тим, хто понад 100 разів здав кров). Серед них – фельдшер-лаборант Володимир-Волинського відділу трансфузійної допомоги комунального підприємства «Волинський обласний центр служби крові» Волинської обласної ради Вікторія Краснікова. 6 березня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння їй цього почесного звання.



Пані Вікторія показує посвідчення, де є відмітки про давання крові та її компонентів. Жінка підрахувала, що 129 разів вона ставала донором та загалом здала 47,5 літрів крові. Вперше наважилася зробити таку благородну справу, коли їй було 19 років, саме в той час, як після закінчення Луцького медучилища вона прийшла на роботу фельдшером-лаборантом у відділення переливання крові центральної районної лікарні. З того часу впродовж багатьох років кожні три місяці жінка здає кров. У 1991 році перейшла працювати у новозбудовану Володимир-Волинську станцію переливання крові, де продовжує трудитися й досі. В обов’язки Вікторії Володимирівни входить перевірка донорської крові на вірусні гепатити, ВІЛ-інфекцію, сифіліс, також вона визначає стерильність донорської крові.



Колеги пані Вікторії кажуть, що жінка завжди активна та ініціативна. У 1986 році вона добровольцем зголосилася поїхати у Чорнобильську зону, щоб робити аналізи крові місцевим мешканцям та ліквідаторам.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 129 кровоздач зробила фельдшер-лаборант, якій днями присвоїли почесне звання «Заслужений донор України».Про це інформує Місто вечірнє У Володимир-Волинському районі мешкає п’ятеро осіб, які є заслуженими донорами України (це звання присвоює президент України тим, хто понад 100 разів здав кров). Серед них – фельдшер-лаборант Володимир-Волинського відділу трансфузійної допомоги комунального підприємства «Волинський обласний центр служби крові» Волинської обласної ради Вікторія Краснікова. 6 березняпідписав указ про присвоєння їй цього почесного звання.Пані Вікторія показує посвідчення, де є відмітки про давання крові та її компонентів. Жінка підрахувала, що 129 разів вона ставала донором та загалом здала 47,5 літрів крові. Вперше наважилася зробити таку благородну справу, коли їй було 19 років, саме в той час, як після закінчення Луцького медучилища вона прийшла на роботу фельдшером-лаборантом у відділення переливання крові центральної районної лікарні. З того часу впродовж багатьох років кожні три місяці жінка здає кров. У 1991 році перейшла працювати у новозбудовану Володимир-Волинську станцію переливання крові, де продовжує трудитися й досі. В обов’язки Вікторії Володимирівни входить перевірка донорської крові на вірусні гепатити, ВІЛ-інфекцію, сифіліс, також вона визначає стерильність донорської крові.Колеги пані Вікторії кажуть, що жінка завжди активна та ініціативна. У 1986 році вона добровольцем зголосилася поїхати у Чорнобильську зону, щоб робити аналізи крові місцевим мешканцям та ліквідаторам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію