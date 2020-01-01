Організатори «Євробачення-2020» прокоментували, чи скасують конкурс, – ЗМІ





Як повідомляє видання AD.nl, у Роттердамі відбулося засідання влади, в результаті якого прийняли рішення поки не переносити пісенне змагання, інформує



"Ми стежимо за ситуацією з поширенням вірусу щодня. Поки конкурс не вимагає якихось додаткових рішень. Підготовка триває в повному обсязі. Я думаю, що в середині квітня треба буде повернутися до цього питання, однак зараз у нас все ще багато часу до конкурсу", – сказав олдермен Касмі (член муніципальної ради Роттердама з туризму).



Зауважимо, що таке рішення було засуджено деякими іншими муніципальними депутатами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Організатори "Євробачення-2020", яке має відбутися 12, 14 та 16 травня, прокоментували, чи не буде скасований конкурс у зв'язку з коронавірусом.Як повідомляє видання AD.nl, у Роттердамі відбулося засідання влади, в результаті якого прийняли рішення поки не переносити пісенне змагання, інформує "ТСН" "Ми стежимо за ситуацією з поширенням вірусу щодня. Поки конкурс не вимагає якихось додаткових рішень. Підготовка триває в повному обсязі. Я думаю, що в середині квітня треба буде повернутися до цього питання, однак зараз у нас все ще багато часу до конкурсу", – сказав олдермен Касмі (член муніципальної ради Роттердама з туризму).Зауважимо, що таке рішення було засуджено деякими іншими муніципальними депутатами.

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