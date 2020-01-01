У Ковелі до садівничих масивів курсуватимуть автобуси





Таке рішення прийняли вчора, 12 березня, на засіданні виконкому, - повідомляє



Перевезення здійснюватиме ТОВ «Галактика-Авто» на маршруті №8: «Вокзал – дачні масиви «Калина», «Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник» в режимі маршрутного таксі.



Зауважують, пільгові категорії пасажирів, які мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті згідно законодавства, їздитимуть до садівничих масивів безплатно.



Управління соціального захисту населення, за наявності визначених законодавством підстав, проводитиме компенсацію витрат перевізнику - ТОВ «Галактика-Авто», за перевезення пільгових категорій пасажирів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 13 квітня 2020 року у Ковелі розпочнуть перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування до садівничих масивів.Таке рішення прийняли вчора, 12 березня, на засіданні виконкому, - повідомляє "КовельPost" Перевезення здійснюватиме ТОВ «Галактика-Авто» на маршруті №8: «Вокзал – дачні масиви «Калина», «Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник» в режимі маршрутного таксі.Зауважують, пільгові категорії пасажирів, які мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті згідно законодавства, їздитимуть до садівничих масивів безплатно.Управління соціального захисту населення, за наявності визначених законодавством підстав, проводитиме компенсацію витрат перевізнику - ТОВ «Галактика-Авто», за перевезення пільгових категорій пасажирів.

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