У Ковелі до садівничих масивів курсуватимуть автобуси
Сьогодні, 18:15
З 13 квітня 2020 року у Ковелі розпочнуть перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування до садівничих масивів.
Таке рішення прийняли вчора, 12 березня, на засіданні виконкому, - повідомляє "КовельPost".
Перевезення здійснюватиме ТОВ «Галактика-Авто» на маршруті №8: «Вокзал – дачні масиви «Калина», «Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник» в режимі маршрутного таксі.
Зауважують, пільгові категорії пасажирів, які мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті згідно законодавства, їздитимуть до садівничих масивів безплатно.
Управління соціального захисту населення, за наявності визначених законодавством підстав, проводитиме компенсацію витрат перевізнику - ТОВ «Галактика-Авто», за перевезення пільгових категорій пасажирів.
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Таке рішення прийняли вчора, 12 березня, на засіданні виконкому, - повідомляє "КовельPost".
Перевезення здійснюватиме ТОВ «Галактика-Авто» на маршруті №8: «Вокзал – дачні масиви «Калина», «Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник» в режимі маршрутного таксі.
Зауважують, пільгові категорії пасажирів, які мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті згідно законодавства, їздитимуть до садівничих масивів безплатно.
Управління соціального захисту населення, за наявності визначених законодавством підстав, проводитиме компенсацію витрат перевізнику - ТОВ «Галактика-Авто», за перевезення пільгових категорій пасажирів.
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