вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький ЦНАП через карантин обмежив прийом громадян

Луцький ЦНАП через карантин обмежив прийом громадян
Волинян попереджають, що у період карантину з 12 березня до 3 квітня працівники ЦНАПу на віддаленних робочих місцях у Волинському обласному перинатальному центрі та у Луцькому клінічному пологовому будинку прийому громадян не проводитимуть.

Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.

У ЦНАП міста Луцька можна звертатись у такі години прийому:

- Понеділок, середа 8.00-13.00, 13.45-16.00;
- Вівторок 9.00 - 13.00, 13.45-20.00;
- Четвер 9.00-13.00, 13.45.-18.00;
- П’ятниця, субота 8.00-13.00, 13.45-15.00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прийом, ЦНАП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Італії від коронавірусу померла українка
Сьогодні, 21:42
Ковельська лікарня отримала обладнання, яке є лише у декількох медзакладах України
Сьогодні, 21:10
Луцький ЦНАП через карантин обмежив прийом громадян
Сьогодні, 20:42
В Італії подружжя, яке разом прожило 60 років, померло від коронавірусу в один день
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 14 березня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Міграційна служба Волині під час карантину прийматиме громадян дистанційно Міграційна служба Волині під час карантину прийматиме громадян дистанційно
Сьогодні, 17:07
Як працюватиме луцький ЦНАП у святкові дні березня. Графік Як працюватиме луцький ЦНАП у святкові дні березня. Графік
05 березень, 20:15
У селищі на Волині хочуть відкрити ЦНАП У селищі на Волині хочуть відкрити ЦНАП
03 березень, 11:56
«Ви круті»: замміністра проінспектувала роботу луцького ЦНАПу. ФОТО «Ви круті»: замміністра проінспектувала роботу луцького ЦНАПу. ФОТО
25 лютий, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Увага до деталей: як на «Інвесторі» вікна «розбирали». ФОТО
12 березень, 09:05
 1
В Італії від коронавірусу померла українка
Сьогодні, 21:42
 0
Ковельська лікарня отримала обладнання, яке є лише у декількох медзакладах України
Сьогодні, 21:10
 0
Луцький ЦНАП через карантин обмежив прийом громадян
Сьогодні, 20:42
 0
В Італії подружжя, яке разом прожило 60 років, померло від коронавірусу в один день
Сьогодні, 20:12
 0
Медіа
відео
1/8