Луцький ЦНАП через карантин обмежив прийом громадян
Сьогодні, 20:42
Волинян попереджають, що у період карантину з 12 березня до 3 квітня працівники ЦНАПу на віддаленних робочих місцях у Волинському обласному перинатальному центрі та у Луцькому клінічному пологовому будинку прийому громадян не проводитимуть.
Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.
У ЦНАП міста Луцька можна звертатись у такі години прийому:
- Понеділок, середа 8.00-13.00, 13.45-16.00;
- Вівторок 9.00 - 13.00, 13.45-20.00;
- Четвер 9.00-13.00, 13.45.-18.00;
- П’ятниця, субота 8.00-13.00, 13.45-15.00.
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Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.
У ЦНАП міста Луцька можна звертатись у такі години прийому:
- Понеділок, середа 8.00-13.00, 13.45-16.00;
- Вівторок 9.00 - 13.00, 13.45-20.00;
- Четвер 9.00-13.00, 13.45.-18.00;
- П’ятниця, субота 8.00-13.00, 13.45-15.00.
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