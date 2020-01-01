Луцький ЦНАП через карантин обмежив прийом громадян





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У ЦНАП міста Луцька можна звертатись у такі години прийому:



- Понеділок, середа 8.00-13.00, 13.45-16.00;

- Вівторок 9.00 - 13.00, 13.45-20.00;

- Четвер 9.00-13.00, 13.45.-18.00;

- П’ятниця, субота 8.00-13.00, 13.45-15.00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинян попереджають, що у період карантину з 12 березня до 3 квітня працівники ЦНАПу на віддаленних робочих місцях у Волинському обласному перинатальному центрі та у Луцькому клінічному пологовому будинку прийому громадян не проводитимуть.Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.У ЦНАП міста Луцька можна звертатись у такі години прийому:- Понеділок, середа 8.00-13.00, 13.45-16.00;- Вівторок 9.00 - 13.00, 13.45-20.00;- Четвер 9.00-13.00, 13.45.-18.00;- П’ятниця, субота 8.00-13.00, 13.45-15.00.

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