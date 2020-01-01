У Луцьку взялися за ремонт аварійної частини даху Будинку офіцерів
Сьогодні, 12:17
У Луцьку почали ремонтувати найпроблемнішу ділянку Будинку офіцерів.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомив очільник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради Олександр Котис.
"Дякую Луцькому національному технічному університету, що взялися до найпроблемнішої вологої ділянки Рільничого банку (Будинок офіцерів) 1928-1930! У переході між головним корпусом і правим флігелем замінюють дах. Треба сподіватися, це унеможливить подальше намокання цієї частини споруди", - написав Котис.
За словами посадовця, тепер треба звернути увагу і на ринвову систему головного фасаду - звідкись там ще затікає вода і в результаті руйнує цеглу. Олександр Котис наголосив, що ці заходи не відміняють потребу у реставрації споруди.
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Про це на своїй сторінці у facebook повідомив очільник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міської ради Олександр Котис.
"Дякую Луцькому національному технічному університету, що взялися до найпроблемнішої вологої ділянки Рільничого банку (Будинок офіцерів) 1928-1930! У переході між головним корпусом і правим флігелем замінюють дах. Треба сподіватися, це унеможливить подальше намокання цієї частини споруди", - написав Котис.
За словами посадовця, тепер треба звернути увагу і на ринвову систему головного фасаду - звідкись там ще затікає вода і в результаті руйнує цеглу. Олександр Котис наголосив, що ці заходи не відміняють потребу у реставрації споруди.
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