Волинянин за кермом легковика збив пенсіонера





ДТП трапилася учора, 12 березня, по 15 годині -



За кермом транспортного засобу перебував 36-річний місцевий житель. Попередньо, водій допустив наїзд на пішохода, 71-річного ковельчанина, котрий перетинав проїжджу частину дороги по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП пенсіонер отримав тілесні ушкодження, його не госпіталізовували.



Вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Відродження у Ковелі автомобіль Fiat Doblo збив 71-річного пенсіонера.ДТП трапилася учора, 12 березня, по 15 годині - інформує сектор комунікації поліції Волині.За кермом транспортного засобу перебував 36-річний місцевий житель. Попередньо, водій допустив наїзд на пішохода, 71-річного ковельчанина, котрий перетинав проїжджу частину дороги по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП пенсіонер отримав тілесні ушкодження, його не госпіталізовували.Вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію