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MONATIK розповів, чим займатиметься під час карантину

MONATIK розповів, чим займатиметься під час карантину
Співак з Луцька Дмитро Монатік розповів, чим займатиметься під час карантину, який впровадили для запобігання розповсюдження коронавірусу.

Про це пишуть Вісті.

"Ну, у нас робота не зупиняється ніколи. Буду працювати над створенням і запуском своїх проектів, тому все в активній стадії", - відзначив MONATIK.

Окрім того, співак додав, що 12 березня відбувся його концерт в Монреалі, 13-го запланований виступ у Торонто.

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Теги: MONATIK, коронавірус, карантин
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