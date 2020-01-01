MONATIK розповів, чим займатиметься під час карантину





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"Ну, у нас робота не зупиняється ніколи. Буду працювати над створенням і запуском своїх проектів, тому все в активній стадії", - відзначив MONATIK.



Окрім того, співак додав, що 12 березня відбувся його концерт в Монреалі, 13-го запланований виступ у Торонто.

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