Розповіли про стан інфікованої коронавірусом жінки на Житомирщині
Сьогодні, 12:20
Стан 71-річної жінки з коронавірусною інфекцією COVID-19 у Радомишлі Житомирської області – середньої тяжкості.
Про це повідомила заступник голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко під час брифінгу, - передає УНН.
"Жінка, яка захворіла на коронавірус, наразі дихає самостійно, перебуває на кисневій підтримці, стан середньої тяжкості. До лікарні у Радомишлі направили спеціалістів із Житомира – лікаря-інфекціоніста, пульмонолога, які слідкують за її станом здоров’я та надають всю необхідну медичну допомогу відповідно до симптоматики", – зазначила Наталія Остапченко.
Також заступниця голови ОДА повідомила, що зранку 13 березня стан хворої жінки погіршився і був визначений як тяжкий. Насичення крові киснем впало з 77% до 47%. Пацієнтку перевели на штучну вентиляцію легенів, надана киснева терапія.
"Станом на 11:00 13 березня – жінка вже дихає самостійно. Їй надається медикаментозне лікування в повному об’ємі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомила заступник голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко під час брифінгу, - передає УНН.
"Жінка, яка захворіла на коронавірус, наразі дихає самостійно, перебуває на кисневій підтримці, стан середньої тяжкості. До лікарні у Радомишлі направили спеціалістів із Житомира – лікаря-інфекціоніста, пульмонолога, які слідкують за її станом здоров’я та надають всю необхідну медичну допомогу відповідно до симптоматики", – зазначила Наталія Остапченко.
Також заступниця голови ОДА повідомила, що зранку 13 березня стан хворої жінки погіршився і був визначений як тяжкий. Насичення крові киснем впало з 77% до 47%. Пацієнтку перевели на штучну вентиляцію легенів, надана киснева терапія.
"Станом на 11:00 13 березня – жінка вже дихає самостійно. Їй надається медикаментозне лікування в повному об’ємі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Головне фото - ілюстративне.
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