Розповіли про стан інфікованої коронавірусом жінки на Житомирщині





Про це повідомила заступник голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко під час брифінгу, - передає



"Жінка, яка захворіла на коронавірус, наразі дихає самостійно, перебуває на кисневій підтримці, стан середньої тяжкості. До лікарні у Радомишлі направили спеціалістів із Житомира – лікаря-інфекціоніста, пульмонолога, які слідкують за її станом здоров’я та надають всю необхідну медичну допомогу відповідно до симптоматики", – зазначила Наталія Остапченко.



Також заступниця голови ОДА повідомила, що зранку 13 березня стан хворої жінки погіршився і був визначений як тяжкий. Насичення крові киснем впало з 77% до 47%. Пацієнтку перевели на штучну вентиляцію легенів, надана киснева терапія.



"Станом на 11:00 13 березня – жінка вже дихає самостійно. Їй надається медикаментозне лікування в повному об’ємі", - йдеться в повідомленні.



Як повідомлялося, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стан 71-річної жінки з коронавірусною інфекцією COVID-19 у Радомишлі Житомирської області – середньої тяжкості.Про це повідомила заступник голови Житомирської ОДАпід час брифінгу, - передає УНН "Жінка, яка захворіла на коронавірус, наразі дихає самостійно, перебуває на кисневій підтримці, стан середньої тяжкості. До лікарні у Радомишлі направили спеціалістів із Житомира – лікаря-інфекціоніста, пульмонолога, які слідкують за її станом здоров’я та надають всю необхідну медичну допомогу відповідно до симптоматики", – зазначила Наталія Остапченко.Також заступниця голови ОДА повідомила, що зранку 13 березня стан хворої жінки погіршився і був визначений як тяжкий. Насичення крові киснем впало з 77% до 47%. Пацієнтку перевели на штучну вентиляцію легенів, надана киснева терапія."Станом на 11:00 13 березня – жінка вже дихає самостійно. Їй надається медикаментозне лікування в повному об’ємі", - йдеться в повідомленні.Як повідомлялося, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.Головне фото - ілюстративне.

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