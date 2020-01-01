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Розповіли про стан інфікованої коронавірусом жінки на Житомирщині

Розповіли про стан інфікованої коронавірусом жінки на Житомирщині
Стан 71-річної жінки з коронавірусною інфекцією COVID-19 у Радомишлі Житомирської області – середньої тяжкості.

Про це повідомила заступник голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко під час брифінгу, - передає УНН.

"Жінка, яка захворіла на коронавірус, наразі дихає самостійно, перебуває на кисневій підтримці, стан середньої тяжкості. До лікарні у Радомишлі направили спеціалістів із Житомира – лікаря-інфекціоніста, пульмонолога, які слідкують за її станом здоров’я та надають всю необхідну медичну допомогу відповідно до симптоматики", – зазначила Наталія Остапченко.

Також заступниця голови ОДА повідомила, що зранку 13 березня стан хворої жінки погіршився і був визначений як тяжкий. Насичення крові киснем впало з 77% до 47%. Пацієнтку перевели на штучну вентиляцію легенів, надана киснева терапія.

"Станом на 11:00 13 березня – жінка вже дихає самостійно. Їй надається медикаментозне лікування в повному об’ємі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: стан, жінка, Житомирщина, коронавірус
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