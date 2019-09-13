У ЖК «Супернова» для 10 перших покупців – спеціальна ціна на квартири*





Відтепер, будівельна компанія «Інвестор» пропонує знижки для своїх клієнтів до 700 грн\м2, -



Що це за квартира?



Зазвичай, однокімнатна квартира – це ідеальне житло для незалежної молоді, чи свідомий вибір зрілої людина, якій «багато місця вже не треба». Проте якщо увімкнути фантазію та залучити до процесу професійного дизайнера, то вона миттю перетвориться на зручне житло для молодої сім’ї.



У кухні є лоджія, що дозволить облаштувати зону відпочинку. Особливого шарму цій частині кімнати додадуть панорамні вікна. І це все абсолютно не «краде» простір у традиційної кухні зі всіма побутовими пристроями та столом для спільних сімейних сніданків чи вечерь.



В свою чергу, кімната також може стати багатофункціональною завдяки грамотному зонуванню. На майже 17 м2 можна розмістити і спальню, і вітальню, і навіть робочу зону.



Таким чином, однокімнатна квартира стає для вас комфортною домівкою зі всім необхідним в ній.



Спеціальні умови на квартиру



Залежно від обраного поверху клієнт може отримати знижку до -700 гривень на метр квадратний.



Також для покупців зберігаються усі переваги розстрочки:



до червня 2021 та 2022 років.

Мінімальний перший внесок – 30%.



У будівельній компанії «Інвестор» наголошують, що така пропозиція діє лише на 10 квартир у новому будинку житлового комплексу.



Які ще квартири вигідно купувати у ЖК «Супернова»?



2 та 3-кімнатні квартири! Адже їх можна до кінця квітня придбати з розстрочкою та першим внеском лише 10%.



Що таке ЖК «Супернова»?



Якщо ви досі не знаєте про цей житловий комплекс, то рекомендують обов’язково завітати у ЖК «Супернову». Адже коли ви просто читаєте опис житлового комплексу десь на сайті, то він може здатися типовим для новобудови. Проте, хоч раз опинившись на території «Супернової», ви відразу відчуєте її переваги – це низька густота заселення, простір, стиль, спів пташок та свіже повітря, який віє з парку, тихі вечірні заходи сонця та шалено красиві світанки.





Відділ продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor



Youtube: Інвестор



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