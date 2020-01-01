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Коронавірус в Італії: одна українка одужала, інша — в реанімації

Коронавірус в Італії: одна українка одужала, інша — в реанімації
Українка, яка раніше заразилася коронавірусом в Італії й була госпіталізована, вже одужала. Її виписали з лікарні. Однак інша українка перебуває у реанімації з підозрою на коронавірус.

Про це hromadske розповіла речниця МЗС Катерина Зеленко.

«За інформацією генерального консульства України в Мілані, неподалік від Мілана в реанімації перебуває громадянка України. Її стан важкий. Генконсульство чекає на офіційне підтвердження від госпіталю щодо діагнозу. Попередні тести на коронавірус показали позитивний результат. Родичі українки поінформовані, ми тримаємо ситуацію на контролі», — розповіла вона.

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Теги: українки, Італія, коронавірус
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