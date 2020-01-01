У Польщі українців, які захворіють на коронавірус, лікуватимуть безкоштовно





Про це в коментарі



“Кожному, хто потрапляє до лікарні з підозрою на зараження коронавірусом, гарантовано безплатне проведення тестів і лікування, яке покривається з бюджету польської держави”,- сказав речник міністра.



На сьогодні у Польщі перебуває від приблизно 1-1,5 півтора мільйона трудових мігрантів з України.



Кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 51 особи, одна людина напередодні померла.



За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 343 людини, загинуло 4720, одужало 68 324 особи.



В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській.

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