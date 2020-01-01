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У Польщі українців, які захворіють на коронавірус, лікуватимуть безкоштовно

У Польщі українців, які захворіють на коронавірус, лікуватимуть безкоштовно
Усі українці, які перебувають у Польщі, можуть розраховувати на безкоштовні тести на виявлення коронавірусу і безкоштовне лікування.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник міністерства охорони здоров’я Польщі Войцєх Андрусєвич, відповідаючи на запитання, чи отримають можливість лікування ті громадяни України у Польщі, які не мають медичного страхування або страховий поліс яких не покриває тривалого перебування у лікарні.

“Кожному, хто потрапляє до лікарні з підозрою на зараження коронавірусом, гарантовано безплатне проведення тестів і лікування, яке покривається з бюджету польської держави”,- сказав речник міністра.

На сьогодні у Польщі перебуває від приблизно 1-1,5 півтора мільйона трудових мігрантів з України.

Кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 51 особи, одна людина напередодні померла.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 343 людини, загинуло 4720, одужало 68 324 особи.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській.

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Теги: Польща, коронавірус, лікування українців
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