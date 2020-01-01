Усі пункти пропуску на Волині працюють у звичайному режимі
Сьогодні, 13:25
Станом на сьогодні, 13 березня, всі міжнародні пункти пропуску області працюють у звичайному режимі.
Про це Суспільному розповіла речниця Луцького прикордонного загону Оксана Петрів.
Мова йде про 8 міжнародних пунктів пропуску, роботу яких контролює Луцький прикордонний загін: «Городище», "Удрицьк", "Дольськ", "Доманове", "Заболоття", "Пулемець", "Ягодин-авто", "Ягодин-залізнична станція".
Нагадаємо, 11 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що з 219 пунктів пропуску на кордоні працюватимуть 49. Інші закриють для людей і транспорту.
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Про це Суспільному розповіла речниця Луцького прикордонного загону Оксана Петрів.
Мова йде про 8 міжнародних пунктів пропуску, роботу яких контролює Луцький прикордонний загін: «Городище», "Удрицьк", "Дольськ", "Доманове", "Заболоття", "Пулемець", "Ягодин-авто", "Ягодин-залізнична станція".
Нагадаємо, 11 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що з 219 пунктів пропуску на кордоні працюватимуть 49. Інші закриють для людей і транспорту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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