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Усі пункти пропуску на Волині працюють у звичайному режимі

Усі пункти пропуску на Волині працюють у звичайному режимі
Станом на сьогодні, 13 березня, всі міжнародні пункти пропуску області працюють у звичайному режимі.

Про це Суспільному розповіла речниця Луцького прикордонного загону Оксана Петрів.

Мова йде про 8 міжнародних пунктів пропуску, роботу яких контролює Луцький прикордонний загін: «Городище», "Удрицьк", "Дольськ", "Доманове", "Заболоття", "Пулемець", "Ягодин-авто", "Ягодин-залізнична станція".

Нагадаємо, 11 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що з 219 пунктів пропуску на кордоні працюватимуть 49. Інші закриють для людей і транспорту.


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Теги: пункти пропуску, Волинь
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