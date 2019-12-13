У райлікарні на Волині провели 8-му операцію із пересадки нирки. ВІДЕО





Про це розповів Сергій Мазурок.



Андрію Дембовському 38 років. Останні сім чоловік мав ниркову недостатність. Розповідає: довго приховував діагноз від мами, аби її не засмучувати. Зізнався, коли постало питання про трансплантацію.



"4 роки я маму обманював, не казав їй про хворобу... У мами почалася депресія. Але ми мусили це пережити. Потім я здав аналізи — вже був креатинін 512, і треба було терміново робити операцію. Я почув про Ковель — і ми вирішили приїхати. - Як зараз почуваєтесь? - Добре, слава Богу. Лікарі дуже хороші, ставлення — дуже хороше. Хай їм Бог дає здоров’я. Хай лікують людей, щоб з мертвої точки все це зрушило”, - розповідає пацієнт Андрій Дембовський.



“Він прийшов, сів у залі, сперся на спинку і каже: “ Мамо, я більше не можу приховувати. Я вас беріг для того, щоб ви мені зараз допомогли. Але вже мені сказали в Білорусії, що можна робити операцію”. Я не заплакала, хоча невістка і дочка плакали і кажу: в тебе бог забрав батька, вже 10 років у землі лежить. Але я тобі допоможу. Звернулися до Києва — там сказали, що можна почекати тільки до 600 креатинін", - пригадує мама пацієнта Любов Василівна.



"А вже перед новим роком ми почули за Ковель. І приїхали сюди. Нам зробили операцію. Дякувати Богу, все добре", - розповідає дружина Олена Дембовська.



“Ми дуже раді. Дуже персонал хороший: медсестри, лікарі — всі від Бога. Приємні такі”, - відзначила мама Любов Василівна.



Мама Андрія та його дружина Олена наразі перебувають в урологічному відділенні Ковельського медоб’єднання. Вдома на батька Андрія Дембовського чекає троє дітей.



“ Дочка - 16 років, синочку — 13, а найменша донечка — їй всього 2 роки. Скучно їм, бо ми тут зараз, але вони глядяться. Без кінця питають за тата. Дзвонять і по Вайберу, і по відео. Спілкуються з татом. Хочуть вже його побачити. Але розуміють, що треба ще трохи почекати. Терплячі”, - каже дружина пацієнта.



Операція тривала близько 5-ти годин. Забір донорської нирки був лапароскопічним – орган вилучили через невеликий розріз у тілі. Пересаджена нирка запрацювала, коли пацієнт був на операційному столі.



"Це - найкращий показник успішності операції”, – розповів хірург Сергій Мазурок.



"За рахунок маленьких, простих проколів у донора було забрано нирку. Відповідно для хворої — це значно легший післяопераційний період, можливо, менша морально-психологічна травма. І звичайно, що період адаптації буде значно спокійніший, легший... Кожного разу хвилювання і переживання наші є. І, коли ми пересаджуємо нирку, в нас тоді очікування, і ми завжди дивимося на сечовід. І в даному разі вже на операційному столі ми спостерігали, як запрацював сечовід і почала виділятися сеча. Це ознака того, що орган, який ми пересадили, який не функціонував і був відділений від організму, вже запрацював у новому організмі, заради чого, власне, і відбулася його пересадка”, - додав лікар Сергій Мазурок.



Це 8-ма родинна пересадка нирки, зроблена в Ковельській райлікарні. В листі очікування закладу - майже сотня осіб. Географія тих, хто потребує трансплантації, надзвичайно широка” – каже трансплант-координатор Ольга Бондарчук.



“Це жителі не лише Волині, а й усіх областей України. Також до нас звертаються і з-за кордону. Крім того, завдяки обладнанню, ми можемо обстежувати пацієнтів як до операції, так і після оперативного втручання, пожиттєво. Тому до нас звертаються не лише ті, хто у нас прооперований, а й люди, яким зробили операцію в інших країнах та лікарнях”, - розповіла трансплант-координатор Ковельського МТМО Ольга Бондарчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі провели 8-у родинну трансплантацію нирки. Хірурги пересадили нирку методом лапароскопії, тобто, через маленький розріз. Наразі пацієнт — житель Рівненської області почувається добре, як і його мама.Про це розповів Суспільному хірург38 років. Останні сім чоловік мав ниркову недостатність. Розповідає: довго приховував діагноз від мами, аби її не засмучувати. Зізнався, коли постало питання про трансплантацію."4 роки я маму обманював, не казав їй про хворобу... У мами почалася депресія. Але ми мусили це пережити. Потім я здав аналізи — вже був креатинін 512, і треба було терміново робити операцію. Я почув про Ковель — і ми вирішили приїхати. - Як зараз почуваєтесь? - Добре, слава Богу. Лікарі дуже хороші, ставлення — дуже хороше. Хай їм Бог дає здоров’я. Хай лікують людей, щоб з мертвої точки все це зрушило”, - розповідає пацієнт Андрій Дембовський.“Він прийшов, сів у залі, сперся на спинку і каже: “ Мамо, я більше не можу приховувати. Я вас беріг для того, щоб ви мені зараз допомогли. Але вже мені сказали в Білорусії, що можна робити операцію”. Я не заплакала, хоча невістка і дочка плакали і кажу: в тебе бог забрав батька, вже 10 років у землі лежить. Але я тобі допоможу. Звернулися до Києва — там сказали, що можна почекати тільки до 600 креатинін", - пригадує мама пацієнта"А вже перед новим роком ми почули за Ковель. І приїхали сюди. Нам зробили операцію. Дякувати Богу, все добре", - розповідає дружина“Ми дуже раді. Дуже персонал хороший: медсестри, лікарі — всі від Бога. Приємні такі”, - відзначила мама Любов Василівна.Мама Андрія та його дружина Олена наразі перебувають в урологічному відділенні Ковельського медоб’єднання. Вдома на батька Андрія Дембовського чекає троє дітей.“ Дочка - 16 років, синочку — 13, а найменша донечка — їй всього 2 роки. Скучно їм, бо ми тут зараз, але вони глядяться. Без кінця питають за тата. Дзвонять і по Вайберу, і по відео. Спілкуються з татом. Хочуть вже його побачити. Але розуміють, що треба ще трохи почекати. Терплячі”, - каже дружина пацієнта.Операція тривала близько 5-ти годин. Забір донорської нирки був лапароскопічним – орган вилучили через невеликий розріз у тілі. Пересаджена нирка запрацювала, коли пацієнт був на операційному столі."Це - найкращий показник успішності операції”, – розповів хірург Сергій Мазурок."За рахунок маленьких, простих проколів у донора було забрано нирку. Відповідно для хворої — це значно легший післяопераційний період, можливо, менша морально-психологічна травма. І звичайно, що період адаптації буде значно спокійніший, легший... Кожного разу хвилювання і переживання наші є. І, коли ми пересаджуємо нирку, в нас тоді очікування, і ми завжди дивимося на сечовід. І в даному разі вже на операційному столі ми спостерігали, як запрацював сечовід і почала виділятися сеча. Це ознака того, що орган, який ми пересадили, який не функціонував і був відділений від організму, вже запрацював у новому організмі, заради чого, власне, і відбулася його пересадка”, - додав лікар Сергій Мазурок.Це 8-ма родинна пересадка нирки, зроблена в Ковельській райлікарні. В листі очікування закладу - майже сотня осіб. Географія тих, хто потребує трансплантації, надзвичайно широка” – каже трансплант-координатор“Це жителі не лише Волині, а й усіх областей України. Також до нас звертаються і з-за кордону. Крім того, завдяки обладнанню, ми можемо обстежувати пацієнтів як до операції, так і після оперативного втручання, пожиттєво. Тому до нас звертаються не лише ті, хто у нас прооперований, а й люди, яким зробили операцію в інших країнах та лікарнях”, - розповіла трансплант-координатор Ковельського МТМО Ольга Бондарчук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію