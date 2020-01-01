Креативна команда «Світлинки» влаштовує малечі найкращі святкування дня народження*
Сьогодні, 11:00
У центрі раннього естетично-інтелектуального розвитку «Світлинка» пропонують організацію незабутніх, яскравих та веселих святкувань дня народження. Для цього у центрі є 4 казкові кімнати, які можна вибрати, враховуючи вік та стать дитини.
Якщо дитині від 3 до 5 років, у «Світлинці» запропонують:
- костюмованих аніматорів, які весело проведуть свято;
- сухий басейн, в якому із задоволенням граються діти;
- швидкісні мотоцикли та машини;
- спортзал з паралоновими фігурами та веселими м’ячами;
- ігрову кімнату з сучасними яскравими іграшками, чудовим треком для машин;
- кімнату диско-паті для малюків з чудовим сріблястим паперовим шоу
- кулінарні та творчі майстер-класи;
- боді-арт фарбами, які легко змиваються;
- тематичну фотозону створену професіоналом;
- цукрову кольорову вату, яку так люблять діти.
Для підлітків у «Світлинці»:
- декорований зал;
- караоке в музичному залі;
- креативні конкурси та розваги;
- цікаві квести;
- неймовірне паперове сріблясте шоу;
- веселі флешмоби та дискотеки;
- улюблинець всіх дітей, пародист «Дзідзьо»;
- цікаві творчі кулінарні майстер-класи;
- боді-арт, який стане прикрасою ваших фото;
- шоколадний фонтан та фрукти;
- кольорова яскрава піньята.
Після тематичного свята можна продовжити екскурсію Старим містом з вогняними факелам, чому сприяє розташування закладу «Світлинка».
Деталі за телефоном 050-4385258.
Радять стежити за новинами «Світлинки» в соціальних мережах та на сайті:
https://svitlynka.lutsk.ua/
https://www.instagram.com/svitlynka_kids_club/?hl=ru
https://www.facebook.com/svitlynkaschoollutsk/?
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Якщо дитині від 3 до 5 років, у «Світлинці» запропонують:
- костюмованих аніматорів, які весело проведуть свято;
- сухий басейн, в якому із задоволенням граються діти;
- швидкісні мотоцикли та машини;
- спортзал з паралоновими фігурами та веселими м’ячами;
- ігрову кімнату з сучасними яскравими іграшками, чудовим треком для машин;
- кімнату диско-паті для малюків з чудовим сріблястим паперовим шоу
- кулінарні та творчі майстер-класи;
- боді-арт фарбами, які легко змиваються;
- тематичну фотозону створену професіоналом;
- цукрову кольорову вату, яку так люблять діти.
Для підлітків у «Світлинці»:
- декорований зал;
- караоке в музичному залі;
- креативні конкурси та розваги;
- цікаві квести;
- неймовірне паперове сріблясте шоу;
- веселі флешмоби та дискотеки;
- улюблинець всіх дітей, пародист «Дзідзьо»;
- цікаві творчі кулінарні майстер-класи;
- боді-арт, який стане прикрасою ваших фото;
- шоколадний фонтан та фрукти;
- кольорова яскрава піньята.
Після тематичного свята можна продовжити екскурсію Старим містом з вогняними факелам, чому сприяє розташування закладу «Світлинка».
Деталі за телефоном 050-4385258.
Радять стежити за новинами «Світлинки» в соціальних мережах та на сайті:
https://svitlynka.lutsk.ua/
https://www.instagram.com/svitlynka_kids_club/?hl=ru
https://www.facebook.com/svitlynkaschoollutsk/?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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