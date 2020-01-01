Креативна команда «Світлинки» влаштовує малечі найкращі святкування дня народження*

У центрі раннього естетично-інтелектуального розвитку «Світлинка» пропонують організацію незабутніх, яскравих та веселих святкувань дня народження. Для цього у центрі є 4 казкові кімнати, які можна вибрати, враховуючи вік та стать дитини.Якщо дитині від 3 до 5 років, у «Світлинці» запропонують:- костюмованих аніматорів, які весело проведуть свято;- сухий басейн, в якому із задоволенням граються діти;- швидкісні мотоцикли та машини;- спортзал з паралоновими фігурами та веселими м’ячами;- ігрову кімнату з сучасними яскравими іграшками, чудовим треком для машин;- кімнату диско-паті для малюків з чудовим сріблястим паперовим шоу- кулінарні та творчі майстер-класи;- боді-арт фарбами, які легко змиваються;- тематичну фотозону створену професіоналом;- цукрову кольорову вату, яку так люблять діти.Для підлітків у «Світлинці»:- декорований зал;- караоке в музичному залі;- креативні конкурси та розваги;- цікаві квести;- неймовірне паперове сріблясте шоу;- веселі флешмоби та дискотеки;- улюблинець всіх дітей, пародист «Дзідзьо»;- цікаві творчі кулінарні майстер-класи;- боді-арт, який стане прикрасою ваших фото;- шоколадний фонтан та фрукти;- кольорова яскрава піньята.Після тематичного свята можна продовжити екскурсію Старим містом з вогняними факелам, чому сприяє розташування закладу «Світлинка».Деталі за телефоном 050-4385258.Радять стежити за новинами «Світлинки» в соціальних мережах та на сайті: