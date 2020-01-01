Лучанин у власній квартирі влаштував наркобізнес. ФОТО
Сьогодні, 14:27
У Луцьку затримали чоловіка, який, імовірно, займався незаконними оборудками із наркотичними речовинами у власному помешканні.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
У ході санкціонованого обшуку, проведеного у межах кримінального провадження за фактами незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних речовин (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України), у помешканні чоловіка виявили і вилучили готівкові кошти, отримані, як вважають слідчі, від цієї діяльності, а також підготовлені до збуту фасовані наркотичні речовини.
Остаточна кількість і вартість вилученого уточнюється.
Вирішують питання про призначення низки експертиз та накладення арешту на вилучені товари.
Триває досудове розслідування.
Довідково: Згідно із санкцією ч.2 ст. 307 КК України, незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів - караються позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
У ході санкціонованого обшуку, проведеного у межах кримінального провадження за фактами незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних речовин (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України), у помешканні чоловіка виявили і вилучили готівкові кошти, отримані, як вважають слідчі, від цієї діяльності, а також підготовлені до збуту фасовані наркотичні речовини.
Остаточна кількість і вартість вилученого уточнюється.
Вирішують питання про призначення низки експертиз та накладення арешту на вилучені товари.
Триває досудове розслідування.
Довідково: Згідно із санкцією ч.2 ст. 307 КК України, незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів - караються позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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