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Лучанин у власній квартирі влаштував наркобізнес. ФОТО

Лучанин у власній квартирі влаштував наркобізнес. ФОТО
У Луцьку затримали чоловіка, який, імовірно, займався незаконними оборудками із наркотичними речовинами у власному помешканні.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

У ході санкціонованого обшуку, проведеного у межах кримінального провадження за фактами незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних речовин (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України), у помешканні чоловіка виявили і вилучили готівкові кошти, отримані, як вважають слідчі, від цієї діяльності, а також підготовлені до збуту фасовані наркотичні речовини.

Остаточна кількість і вартість вилученого уточнюється.
Вирішують питання про призначення низки експертиз та накладення арешту на вилучені товари.

Триває досудове розслідування.

Довідково: Згідно із санкцією ч.2 ст. 307 КК України, незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів - караються позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Лучанин у власній квартирі влаштував наркобізнес. ФОТО
Лучанин у власній квартирі влаштував наркобізнес. ФОТО
Лучанин у власній квартирі влаштував наркобізнес. ФОТО
Лучанин у власній квартирі влаштував наркобізнес. ФОТО

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Теги: прокуратура, Волинь, наркобізнес
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