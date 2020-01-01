«Симптоматика нехарактерна», – Ващенюк про ізольовану з підозрою на коронавірус волинянку

Начальник управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністраціїрозповів про другу волинянку, у якої запідозрили коронавірус.Про це йшлося сьогодні, 13 березня, під час брифінгу в ОДА.Ващенюк нагадав, що жінка повернулася з Італії 8 березня. Згодом у неї піднялася температура. Вчора, 12 березня, волинянку госпіталізували в інфекційну лікарню, де відібрали необхідні аналізи.«У неї симптоматика нехарактерна для коронавірусу. Сподіваємося, інфекцію не підтвердять», - сказав Ващенюк. За його словами, враховуючи час на логістику та проведення аналізів у столиці, загалом для отримання результатів необхідно приблизно 4 дні.Нагадаємо, на Волині з підозрою на коронавірус госпіталізували двох жінок. Результати аналізів однієї із них учора, 12 березня, вже були відомі. У неї немає коронавірусу.