«Симптоматика нехарактерна», – Ващенюк про ізольовану з підозрою на коронавірус волинянку
Сьогодні, 14:40
Начальник управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Ігор Ващенюк розповів про другу волинянку, у якої запідозрили коронавірус.
Про це йшлося сьогодні, 13 березня, під час брифінгу в ОДА.
Ващенюк нагадав, що жінка повернулася з Італії 8 березня. Згодом у неї піднялася температура. Вчора, 12 березня, волинянку госпіталізували в інфекційну лікарню, де відібрали необхідні аналізи.
«У неї симптоматика нехарактерна для коронавірусу. Сподіваємося, інфекцію не підтвердять», - сказав Ващенюк. За його словами, враховуючи час на логістику та проведення аналізів у столиці, загалом для отримання результатів необхідно приблизно 4 дні.
Нагадаємо, на Волині з підозрою на коронавірус госпіталізували двох жінок. Результати аналізів однієї із них учора, 12 березня, вже були відомі. У неї немає коронавірусу.
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Про це йшлося сьогодні, 13 березня, під час брифінгу в ОДА.
Ващенюк нагадав, що жінка повернулася з Італії 8 березня. Згодом у неї піднялася температура. Вчора, 12 березня, волинянку госпіталізували в інфекційну лікарню, де відібрали необхідні аналізи.
«У неї симптоматика нехарактерна для коронавірусу. Сподіваємося, інфекцію не підтвердять», - сказав Ващенюк. За його словами, враховуючи час на логістику та проведення аналізів у столиці, загалом для отримання результатів необхідно приблизно 4 дні.
Нагадаємо, на Волині з підозрою на коронавірус госпіталізували двох жінок. Результати аналізів однієї із них учора, 12 березня, вже були відомі. У неї немає коронавірусу.
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