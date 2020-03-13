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В окупованій Горлівці зафіксували 12 випадків коронавірусу

В окупованій Горлівці зафіксували 12 випадків коронавірусу
В окупованій Горлівці Донецької області зареєстрували 12 випадків коронавірусу.

Про це на засіданні Кабміну заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. , пишуть "Факти".

Через це буде ухвалене рішення про зміну режиму на пунктах пропуску з окупованими територіями

"Якщо громадянин України мешкає у Горлівці, на непідконтрольній нам території, має там місце реєстрації, він не може бути пропущений на неокуповану територію, поки діє карантин", – сказав Аваков.

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Теги: коронавірус, Горлівка, випадки інфекції
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Коментарі 1
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Цікаво де вони взяли тести
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