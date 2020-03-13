В окупованій Горлівці зафіксували 12 випадків коронавірусу
Сьогодні, 15:03
В окупованій Горлівці Донецької області зареєстрували 12 випадків коронавірусу.
Про це на засіданні Кабміну заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. , пишуть "Факти".
Через це буде ухвалене рішення про зміну режиму на пунктах пропуску з окупованими територіями
"Якщо громадянин України мешкає у Горлівці, на непідконтрольній нам території, має там місце реєстрації, він не може бути пропущений на неокуповану територію, поки діє карантин", – сказав Аваков.
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Про це на засіданні Кабміну заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. , пишуть "Факти".
Через це буде ухвалене рішення про зміну режиму на пунктах пропуску з окупованими територіями
"Якщо громадянин України мешкає у Горлівці, на непідконтрольній нам території, має там місце реєстрації, він не може бути пропущений на неокуповану територію, поки діє карантин", – сказав Аваков.
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Коментарі 1
Цікаво де вони взяли тести
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