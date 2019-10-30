вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцькому районі поблизу 5-ти сіл рятувальники гасили пожежу сухої трави

У Луцькому районі поблизу 5-ти сіл рятувальники гасили пожежу сухої трави
На Волині 12 березня рятувальники ліквідували 10 пожеж.

Зокрема о 14:14 надійшло повідомлення про загорання сухої трави на площі пів гектара біля села Зимне Володимир-Волинського району, - пише У ДСНС України у Волинській області.

У Луцькому районі горіла посуш біля сіл Сарнівка, Полонка, Зміїнець, Білостік та Сирники.

Зокрема пожежу сухої трави біля села Сарнівка на площі 0,7 га ліквідували рятувальники 20-го Державного пожежно-рятувального поста та працівники місцевої пожежної охорони села Білостік. Вогнеборці згодом вирушили до села Білостік, де ліквідували ще одну пожежу сухої трави.

В Іваничівському районі поблизу села Шахтарське ліквідували загорання посуші на площі 0,3 га, що виникла через необережне поводження з вогнем 60-річного місцевого жителя. Крім того, рятувальники ліквідували пожежу сухої трави біля села Кропивщина Іваничівського району. А в селі Седлище Старовижівського району теж горіла посуша на площі 0,7 га.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежі, Волинь, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В окупованій Горлівці зафіксували 12 випадків коронавірусу
Сьогодні, 15:03
Воїни за покликом серця: у Луцьку відзначили День українського добровольця. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 15:00
У Луцькому районі поблизу 5-ти сіл рятувальники гасили пожежу сухої трави
Сьогодні, 14:52
«Симптоматика нехарактерна», – Ващенюк про ізольовану з підозрою на коронавірус волинянку
Сьогодні, 14:40
Лучанин у власній квартирі влаштував наркобізнес. ФОТО
Сьогодні, 14:27
Схожі новини
На Волині горіли три будинки На Волині горіли три будинки
30 жовтень, 2019, 18:06
На Волині за минулий тиждень ліквідували 19 пожеж На Волині за минулий тиждень ліквідували 19 пожеж
21 жовтень, 2019, 11:31
На Волині рятувальники залізли через вікно у квартиру, щоб допомогти двом дітям На Волині рятувальники залізли через вікно у квартиру, щоб допомогти двом дітям
11 лютий, 2019, 09:58
На Волині за тиждень – 16 пожеж На Волині за тиждень – 16 пожеж
04 лютий, 2019, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Увага до деталей: як на «Інвесторі» вікна «розбирали». ФОТО
12 березень, 09:05
 1
В Україні – перша смерть від коронавірусу
Сьогодні, 15:42
 0
Волинь долучиться до глобальної кампанії з озеленення
Сьогодні, 15:41
 0
Україна через дві доби закриє кордон для іноземців
Сьогодні, 15:32
 0
Власника вантажівки, який через Волинь без дозволів перевозив бурильну установку, оштрафували майже на 39 тисяч євро
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8