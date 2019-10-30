У Луцькому районі поблизу 5-ти сіл рятувальники гасили пожежу сухої трави

На Волині 12 березня рятувальники ліквідували 10 пожеж.Зокрема о 14:14 надійшло повідомлення про загорання сухої трави на площі пів гектара біля села Зимне Володимир-Волинського району, - пише У ДСНС України у Волинській області.У Луцькому районі горіла посуш біля сіл Сарнівка, Полонка, Зміїнець, Білостік та Сирники.Зокрема пожежу сухої трави біля села Сарнівка на площі 0,7 га ліквідували рятувальники 20-го Державного пожежно-рятувального поста та працівники місцевої пожежної охорони села Білостік. Вогнеборці згодом вирушили до села Білостік, де ліквідували ще одну пожежу сухої трави.В Іваничівському районі поблизу села Шахтарське ліквідували загорання посуші на площі 0,3 га, що виникла через необережне поводження з вогнем 60-річного місцевого жителя. Крім того, рятувальники ліквідували пожежу сухої трави біля села Кропивщина Іваничівського району. А в селі Седлище Старовижівського району теж горіла посуша на площі 0,7 га.