У Луцькому районі поблизу 5-ти сіл рятувальники гасили пожежу сухої трави
Сьогодні, 14:52
На Волині 12 березня рятувальники ліквідували 10 пожеж.
Зокрема о 14:14 надійшло повідомлення про загорання сухої трави на площі пів гектара біля села Зимне Володимир-Волинського району, - пише У ДСНС України у Волинській області.
У Луцькому районі горіла посуш біля сіл Сарнівка, Полонка, Зміїнець, Білостік та Сирники.
Зокрема пожежу сухої трави біля села Сарнівка на площі 0,7 га ліквідували рятувальники 20-го Державного пожежно-рятувального поста та працівники місцевої пожежної охорони села Білостік. Вогнеборці згодом вирушили до села Білостік, де ліквідували ще одну пожежу сухої трави.
В Іваничівському районі поблизу села Шахтарське ліквідували загорання посуші на площі 0,3 га, що виникла через необережне поводження з вогнем 60-річного місцевого жителя. Крім того, рятувальники ліквідували пожежу сухої трави біля села Кропивщина Іваничівського району. А в селі Седлище Старовижівського району теж горіла посуша на площі 0,7 га.
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Зокрема о 14:14 надійшло повідомлення про загорання сухої трави на площі пів гектара біля села Зимне Володимир-Волинського району, - пише У ДСНС України у Волинській області.
У Луцькому районі горіла посуш біля сіл Сарнівка, Полонка, Зміїнець, Білостік та Сирники.
Зокрема пожежу сухої трави біля села Сарнівка на площі 0,7 га ліквідували рятувальники 20-го Державного пожежно-рятувального поста та працівники місцевої пожежної охорони села Білостік. Вогнеборці згодом вирушили до села Білостік, де ліквідували ще одну пожежу сухої трави.
В Іваничівському районі поблизу села Шахтарське ліквідували загорання посуші на площі 0,3 га, що виникла через необережне поводження з вогнем 60-річного місцевого жителя. Крім того, рятувальники ліквідували пожежу сухої трави біля села Кропивщина Іваничівського району. А в селі Седлище Старовижівського району теж горіла посуша на площі 0,7 га.
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