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Карантин у Луцьку: чи починається у магазинах «коронавірусна» закупка

Карантин у Луцьку: чи починається у магазинах «коронавірусна» закупка
Налякані коронавірусом лучани починають скуповувати продукти в супермаркетах. Паніки, як такої, немає, проте люди уже починають купувати сіль, олію та крупи.

Директорка магазину «АТБ» Мар’яна Левенко розповідає, що у супермаркеті найбільше люди купують борошно та різноманітну бакалію, - пише Конкурент.

У супермаркеті «Наш край», що на вулиці Стрілецькій, кажуть, що ажіотажу не помітили взагалі.

«Можливо, у нас невеликий магазин, тому так. Люди купують те, що й купували. У нас все спокійно. Проте торгові представники розповідають, що у великих супермаркетах ажіотаж таки є. Я і сама учора помічала багато людей з великими пакетами», – розповіла керуюча супермаркетом Надія Троцюк.

Зі слів директорки магазину «Торба» Наталії Мосійчук, ажіотаж відносний. Але люди стали більше купувати крупи та олію.
Карантин у Луцьку: чи починається у магазинах «коронавірусна» закупка
Карантин у Луцьку: чи починається у магазинах «коронавірусна» закупка
Карантин у Луцьку: чи починається у магазинах «коронавірусна» закупка


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Теги: карантин, Луцьк, продукти, магазин
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