Карантин у Луцьку: чи починається у магазинах «коронавірусна» закупка





Директорка магазину «АТБ» Мар’яна Левенко розповідає, що у супермаркеті найбільше люди купують борошно та різноманітну бакалію, - пише



У супермаркеті «Наш край», що на вулиці Стрілецькій, кажуть, що ажіотажу не помітили взагалі.



«Можливо, у нас невеликий магазин, тому так. Люди купують те, що й купували. У нас все спокійно. Проте торгові представники розповідають, що у великих супермаркетах ажіотаж таки є. Я і сама учора помічала багато людей з великими пакетами», – розповіла керуюча супермаркетом Надія Троцюк.



Зі слів директорки магазину «Торба» Наталії Мосійчук, ажіотаж відносний. Але люди стали більше купувати крупи та олію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Налякані коронавірусом лучани починають скуповувати продукти в супермаркетах. Паніки, як такої, немає, проте люди уже починають купувати сіль, олію та крупи.Директорка магазину «АТБ» Мар’яна Левенко розповідає, що у супермаркеті найбільше люди купують борошно та різноманітну бакалію, - пише Конкурент. У супермаркеті «Наш край», що на вулиці Стрілецькій, кажуть, що ажіотажу не помітили взагалі.«Можливо, у нас невеликий магазин, тому так. Люди купують те, що й купували. У нас все спокійно. Проте торгові представники розповідають, що у великих супермаркетах ажіотаж таки є. Я і сама учора помічала багато людей з великими пакетами», – розповіла керуюча супермаркетомЗі слів директорки магазину «Торба», ажіотаж відносний. Але люди стали більше купувати крупи та олію.

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