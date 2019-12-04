Україна через дві доби закриє кордон для іноземців





Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов журналістам за підсумками засідання РНБО, передає



“Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян. Міністерство закордонних справ попередить зараз всі установи, всі країни про те, що кордон України для іноземних громадян на два тижні буде закритий”, — сказав секретар РНБО.



З його слів, за 2 тижні у залежності від того, в який спосіб буде відбуватись ситуація, на засіданні РНБО буде прийнято наступне рішення.



Данілов також зазначив, що сьогоднішне засідання РНБО ще не закінчено, наразі відбулась перерва.

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