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Небайдужі допомогли зібрати кошти на операцію голові жіночої ради з Волині

Небайдужі допомогли зібрати кошти на операцію голові жіночої ради з Волині
Бухгалтерці, голові жіночої ради Ратнівщини, Майї Філь небайдужі допомогли зібрати кошти на заміну стимулятора сердечного ритму.

Про це жінка написала на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Ратне.

Нагадаємо, починаючи з 1983 року, її серце б’ється тільки завдяки кардіостимулятору. Операцію по заміні стимулятора сердечного ритму слід було зробити до настання критичного моменту, щоб пацієнтка могла її перенести.

У родини Майї така сума була відсутня. Проте, завдяки допомозі небайдужих, жінці допомогли зібрати кошти на лікування.

«Так от без ВАС мої друзі, знайомі, не знайомі в нас нічого б не вийшло і я не знаю чим би це все скінчилось.Марина і Володя Мажула,Наташа Шишолік, Ольга Дубінська написали пост в фб і гроші почали надходити. Кожен гривень давав надію, що я не сама. Я розуміла, що ні в кого вони не зайві. Я молюсь за ВАС, тих хто перекидав мені гроші(а це люди зі всієї України, Росії, Америки), за тих хто просто поширював на своїй сторінці,за тих хто молився, дзвонив, писав, за всіх не байдужих. Щиро дякуємо. І ось операція позаду!» – пише Майя.

Ратнівчанці поставили новий кардіостимулятор і зараз вона знаходиться на реабілітації.

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Теги: Ратне, кошти, допомога
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