«Штраф 206 € або 3 місяці ув’язнення», – волинянка про порушення карантину в ураженій коронавірусом Італії





Про те, що відбувається в самій країні, як жителі країни живуть в таких суворих заходів безпеки, Анна Целіковська, яка вже тривалий час живе в Італії.



До слова, Італія також одна з перших країн Європи, яка оголосила один із найсуворіших заходів безпеки - загальнонаціональний карантин. Влада виділяє мільярди євро на боротьбу з недугою і каже, заходи безпеки готова посилити ще більше.



Вона з родиною живе на Сицилії. Жінка каже, що в них ситуація не дуже критична, але проблема в тому, що з «червоних зон», наприклад з півночі люди масово почали мігрувати на південь. Тому хворих більшає уже по всій Італії.



«Строгий карантин. Все закрито, працюють лише аптеки і супермаркети. З дому можна виходити тільки на роботу і за закупами. Якщо, наприклад, йдеш на роботу, то при собі треба мати пояснюючу. Якщо тебе зупинять і з’ясують, що щось не відповідає реальності - штраф 206 € або 3 місяці ув’язнення. Моєму чоловіку видали таку пояснюючу і він з нею їздить на роботу. Діти сидять по домівках, навчання проводиться дистанційно», - розповідає жінка.



По всій країні закриті бари, ресторани, спортивні та розважальні заклади, салони краси та перукарні. Всі імпрези заборонені, - весілля, дні народження. На похованнях – тільки найближчі й мінімум людей.



«Ще кілька днів тому, коли ще не було такого строгого карантину, то бари та ресторани працювали. В барах, наприклад, сиділи один від одного якомога далі, замовлення офіціанти відбирали біля столиків і так само брали розрахунок. Щоб не було скупчення людей», - продовжує жінка.



В супермаркети нині пускають по кілька осіб, нагадують постійно, щоб дотримувались дистанції між собою.



«Я живу в маленькому містечку і в нас тут практично немає громадського транспорту, всі їздять на власних авто. То хочу сказати, що там теж є свої вимоги. В авто мають право їхати лише 2 пасажири, водій та особа на задньому сидінні.



Проблем з продуктами немає. З ліками теж. Масок майже нема і ціни на них піднялися. Хоча, треба сказати, з самого початку нам говорять, що маска потрібна тільки тим, хто вже має симптоми хвороби. По всіх засобах комунікації рекомендують мити часто руки, мати завжди при собі дезінфікуючий засіб для рук, тримати дистанцію хоча б на метр і виходити з дому тільки при нагальній потребі», - продовжує свою розповідь Анна.



Експрес-тести на коронавірус роблять при першій необхідності і безкоштовно. Всім – не зважаючи на національність та легалізацію.



«Якщо з’являються якісь симптоми захворювання, людей просять не виходити з дому, а телефонувати до сімейного лікаря, або ж на інші спеціальні номери. Тоді приїжджають додому, роблять тест і згодом повідомляють результат. Чомусь вірус вражає переважно людей старшого віку. Дякувати Богу, немає жодної хворої дитини на коронавірус », - розповідає жінка.



Землячка розповідає, що за крайній місяць чимало українських заробітчан втратили роботу. Деякі з них залишаються в Італії, дехто – вже повернувся додому.



«Тих, кого я знаю, всі сидять. Ті, що поїхали – не схвалюю їхнє рішення. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що українська медицина не витримає такого навантаження і буде катастрофа. Тут, в Італії, зрозуміли одне – головне не панікувати і самим дбати про безпеку», - розповідає Анна.



Нагадаємо, станом на 13 березня в Україні зафіксували 3 випадки інфікування коронавірусом, 71-річна жінка із Житомирської області



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Європі Італія найбільше потерпає від пандемії коронавірусу. За загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на 2 місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу.Про те, що відбувається в самій країні, як жителі країни живуть в таких суворих заходів безпеки, "Район. Володимир-Волинський" розповіла уродженка міста, яка вже тривалий час живе в Італії.До слова, Італія також одна з перших країн Європи, яка оголосила один із найсуворіших заходів безпеки - загальнонаціональний карантин. Влада виділяє мільярди євро на боротьбу з недугою і каже, заходи безпеки готова посилити ще більше.Вона з родиною живе на Сицилії. Жінка каже, що в них ситуація не дуже критична, але проблема в тому, що з «червоних зон», наприклад з півночі люди масово почали мігрувати на південь. Тому хворих більшає уже по всій Італії.«Строгий карантин. Все закрито, працюють лише аптеки і супермаркети. З дому можна виходити тільки на роботу і за закупами. Якщо, наприклад, йдеш на роботу, то при собі треба мати пояснюючу. Якщо тебе зупинять і з’ясують, що щось не відповідає реальності - штраф 206 € або 3 місяці ув’язнення. Моєму чоловіку видали таку пояснюючу і він з нею їздить на роботу. Діти сидять по домівках, навчання проводиться дистанційно», - розповідає жінка.По всій країні закриті бари, ресторани, спортивні та розважальні заклади, салони краси та перукарні. Всі імпрези заборонені, - весілля, дні народження. На похованнях – тільки найближчі й мінімум людей.«Ще кілька днів тому, коли ще не було такого строгого карантину, то бари та ресторани працювали. В барах, наприклад, сиділи один від одного якомога далі, замовлення офіціанти відбирали біля столиків і так само брали розрахунок. Щоб не було скупчення людей», - продовжує жінка.В супермаркети нині пускають по кілька осіб, нагадують постійно, щоб дотримувались дистанції між собою.«Я живу в маленькому містечку і в нас тут практично немає громадського транспорту, всі їздять на власних авто. То хочу сказати, що там теж є свої вимоги. В авто мають право їхати лише 2 пасажири, водій та особа на задньому сидінні.Проблем з продуктами немає. З ліками теж. Масок майже нема і ціни на них піднялися. Хоча, треба сказати, з самого початку нам говорять, що маска потрібна тільки тим, хто вже має симптоми хвороби. По всіх засобах комунікації рекомендують мити часто руки, мати завжди при собі дезінфікуючий засіб для рук, тримати дистанцію хоча б на метр і виходити з дому тільки при нагальній потребі», - продовжує свою розповідь Анна.Експрес-тести на коронавірус роблять при першій необхідності і безкоштовно. Всім – не зважаючи на національність та легалізацію.«Якщо з’являються якісь симптоми захворювання, людей просять не виходити з дому, а телефонувати до сімейного лікаря, або ж на інші спеціальні номери. Тоді приїжджають додому, роблять тест і згодом повідомляють результат. Чомусь вірус вражає переважно людей старшого віку. Дякувати Богу, немає жодної хворої дитини на коронавірус », - розповідає жінка.Землячка розповідає, що за крайній місяць чимало українських заробітчан втратили роботу. Деякі з них залишаються в Італії, дехто – вже повернувся додому.«Тих, кого я знаю, всі сидять. Ті, що поїхали – не схвалюю їхнє рішення. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що українська медицина не витримає такого навантаження і буде катастрофа. Тут, в Італії, зрозуміли одне – головне не панікувати і самим дбати про безпеку», - розповідає Анна.Нагадаємо, станом на 13 березня в Україні зафіксували 3 випадки інфікування коронавірусом, 71-річна жінка із Житомирської області сьогодні померла

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