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У місті на Волині автівка на «євробляхах» влетіла в бетонну огорожу. ФОТО

У місті на Волині автівка на «євробляхах» влетіла в бетонну огорожу. ФОТО
У місті Ківерці на вулиці Шевченка автомобіль Megane на іноземній реєстрації зніс дві секції бетонної огорожі.

Про це у спільноті "Ківерцівський районний інформаційний портал" повідомила користувачка Facebook.

Аварія трапилася сьогодні, 13 березня, вночі.

За її словами, ДТП скоїли двоє молодих людей віком від 17 до 20 років. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

У місті на Волині автівка на «євробляхах» влетіла в бетонну огорожу. ФОТО
У місті на Волині автівка на «євробляхах» влетіла в бетонну огорожу. ФОТО
У місті на Волині автівка на «євробляхах» влетіла в бетонну огорожу. ФОТО

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Теги: Ківерці, аварія, бетонна огорожа
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