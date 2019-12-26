У місті на Волині автівка на «євробляхах» влетіла в бетонну огорожу. ФОТО





Про це у спільноті "Ківерцівський районний інформаційний портал"



Аварія трапилася сьогодні, 13 березня, вночі.



За її словами, ДТП скоїли двоє молодих людей віком від 17 до 20 років. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ківерці на вулиці Шевченка автомобіль Megane на іноземній реєстрації зніс дві секції бетонної огорожі.Про це у спільноті "Ківерцівський районний інформаційний портал" повідомила користувачка Facebook.Аварія трапилася сьогодні, 13 березня, вночі.За її словами, ДТП скоїли двоє молодих людей віком від 17 до 20 років. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

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