У місті на Волині автівка на «євробляхах» влетіла в бетонну огорожу. ФОТО
Сьогодні, 16:49
У місті Ківерці на вулиці Шевченка автомобіль Megane на іноземній реєстрації зніс дві секції бетонної огорожі.
Про це у спільноті "Ківерцівський районний інформаційний портал" повідомила користувачка Facebook.
Аварія трапилася сьогодні, 13 березня, вночі.
За її словами, ДТП скоїли двоє молодих людей віком від 17 до 20 років. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
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Про це у спільноті "Ківерцівський районний інформаційний портал" повідомила користувачка Facebook.
Аварія трапилася сьогодні, 13 березня, вночі.
За її словами, ДТП скоїли двоє молодих людей віком від 17 до 20 років. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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