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Покарали чоловіка, який у Луцьку п'яним пропонував поліцейським хабар

Покарали чоловіка, який у Луцьку п'яним пропонував поліцейським хабар
У Луцьку судили чоловіка, що намагався відкупитися від поліцейських за п’яне водіння.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 5 березня 2020 року, повідомляє "Район.in.ua"

У січні патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 21070, бо водій на повороті не увімкнув покажчик повороту. Правоохоронці виявили, що порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Водій почав пропонувати їм хабар, а тоді просто вкинув через вікно до салону поліцейського авто 200 доларів США. Його затримали.

У суді чоловіка визнали винним та оштрафували майже на 10 тисяч гривень, а також конфіскували 200 доларів в дохід держави.

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Теги: Луцьк, суд, хабар, штраф
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