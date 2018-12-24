Покарали чоловіка, який у Луцьку п'яним пропонував поліцейським хабар
Сьогодні, 18:30
У Луцьку судили чоловіка, що намагався відкупитися від поліцейських за п’яне водіння.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 5 березня 2020 року, повідомляє "Район.in.ua"
У січні патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 21070, бо водій на повороті не увімкнув покажчик повороту. Правоохоронці виявили, що порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Водій почав пропонувати їм хабар, а тоді просто вкинув через вікно до салону поліцейського авто 200 доларів США. Його затримали.
У суді чоловіка визнали винним та оштрафували майже на 10 тисяч гривень, а також конфіскували 200 доларів в дохід держави.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 5 березня 2020 року, повідомляє "Район.in.ua"
У січні патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 21070, бо водій на повороті не увімкнув покажчик повороту. Правоохоронці виявили, що порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Водій почав пропонувати їм хабар, а тоді просто вкинув через вікно до салону поліцейського авто 200 доларів США. Його затримали.
У суді чоловіка визнали винним та оштрафували майже на 10 тисяч гривень, а також конфіскували 200 доларів в дохід держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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