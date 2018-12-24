Покарали чоловіка, який у Луцьку п'яним пропонував поліцейським хабар





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 5 березня 2020 року,



У січні патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 21070, бо водій на повороті не увімкнув покажчик повороту. Правоохоронці виявили, що порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Водій почав пропонувати їм хабар, а тоді просто вкинув через вікно до салону поліцейського авто 200 доларів США. Його затримали.



У суді чоловіка визнали винним та оштрафували майже на 10 тисяч гривень, а також конфіскували 200 доларів в дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку судили чоловіка, що намагався відкупитися від поліцейських за п’яне водіння.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 5 березня 2020 року, повідомляє "Район.in.ua"У січні патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 21070, бо водій на повороті не увімкнув покажчик повороту. Правоохоронці виявили, що порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Водій почав пропонувати їм хабар, а тоді просто вкинув через вікно до салону поліцейського авто 200 доларів США. Його затримали.У суді чоловіка визнали винним та оштрафували майже на 10 тисяч гривень, а також конфіскували 200 доларів в дохід держави.

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