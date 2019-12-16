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Міграційна служба Волині під час карантину прийматиме громадян дистанційно

Міграційна служба Волині під час карантину прийматиме громадян дистанційно
У Луцьку міграційна служба, яка розташована на вулиці Градний узвіз, з 16 березня до 3 квітня призупиняє особистий прийом громадян.

Про це інформує Міграційна служба Волині на своїй сторінці у Facebook.

Звернутися до Управління Державної міграційної служби України у Волинській області з письмовим зверненням можна таким чином:

- поштою (на адресу УДМС України у Волинській області: вул. Градний узвіз, 4, м.Луцьк 43000);

- написавши безпосередньо на електронну пошту: [email protected];
- звернувшись у коментарях під дописами на офіційній Facebook-сторінці УДМС України у Волинській областіhttps://www.facebook.com/udmslt/

Крім того, можна зателефонувати на «гарячу лінію» управління за номером телефону: (0332) 74-00-38.

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Теги: Міграційна служба Волині, прийом
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