Міграційна служба Волині під час карантину прийматиме громадян дистанційно





Про це інформує Міграційна служба Волині на своїй сторінці у Facebook.



Звернутися до Управління Державної міграційної служби України у Волинській області з письмовим зверненням можна таким чином:



- поштою (на адресу УДМС України у Волинській області: вул. Градний узвіз, 4, м.Луцьк 43000);



- написавши безпосередньо на електронну пошту:

- звернувшись у коментарях під дописами на офіційній Facebook-сторінці УДМС України у Волинській областіhttps://www.facebook.com/udmslt/



Крім того, можна зателефонувати на «гарячу лінію» управління за номером телефону: (0332) 74-00-38.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку міграційна служба, яка розташована на вулиці Градний узвіз, з 16 березня до 3 квітня призупиняє особистий прийом громадян.Про це інформує Міграційна служба Волині на своїй сторінці у Facebook.Звернутися до Управління Державної міграційної служби України у Волинській області з письмовим зверненням можна таким чином:- поштою (на адресу УДМС України у Волинській області: вул. Градний узвіз, 4, м.Луцьк 43000);- написавши безпосередньо на електронну пошту: [email protected] - звернувшись у коментарях під дописами на офіційній Facebook-сторінці УДМС України у Волинській областіhttps://www.facebook.com/udmslt/Крім того, можна зателефонувати на «гарячу лінію» управління за номером телефону: (0332) 74-00-38.

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