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На «Ягодині» вилучили партію незаконного спортивного інвентарю. ФОТО

На «Ягодині» вилучили партію незаконного спортивного інвентарю. ФОТО
На митному посту «Ягодин» вилучили незадекларований спортивний інвентар загальною вартістю понад 670 тисяч гривень.

В зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль Scania під керуванням громадянина України. До митного контролю було подано товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщуються комплектуючі елементи до спортивного інвентаря, - інформує пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.

В результаті повного митного огляду вантажівки виявили 992 одиниці незадекларованого спортивного інвентарю торгової марки «Teмpish», загальною вартістю понад 670 тисяч гривень.

Таким чином, представник фірми відправника через громадянина України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, відповідно ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція статті за такі дії передбачає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

На «Ягодині» вилучили партію незаконного спортивного інвентарю. ФОТО

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Теги: Ягодин, вантажівка, незаконний товар
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