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На Волині у пекарні викрили крадіжку електроенергії за допомогою спецприладу

На Волині у пекарні викрили крадіжку електроенергії за допомогою спецприладу
У селі Довгів Горохівського району у виробничому приміщенні працівники ПрАТ «Волиньобленерго» разом правоохоронцями виявили незаконно діючий пристрій, який зупиняє роботу лічильника електроенергії.

Попередньо збитки компанії можуть становити близько 200 тисяч гривень, - інформує пресцентр ПрАТ "Волиньобленерго".

"Успішному виявленні крадія передувала тривала аналітична робота, підтвердження первинної інформації щодо роботи радіозавад, які вказували на позаоблікове використання електричної енергії", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що у млині-пекарні імпульсний прилад випромінення електромагнітних полів був встановлений біля електролічильника. Пристрій приєднали до живлення приміщення, де знаходиться виробничі потужності. Помітно, що антену приладу періодично знімали, аби уникнути вистеження працівниками «Волиньобленерго» та іншими контролюючими органами.

Робота цього незаконно діючого передавального пристрою створює радіочастотні завади і спецкористувачам, зокрема диспетчерській службі цивільної авіації, блокує частоти, якими здійснюється обмін навігаційних супутників. До того ж його випромінення дуже негативно впливає на здоров’я людини.

Крім зупинки роботи лічильника, крадіжок електроенергії і створення радіозавад, незаконно діючий передавальний пристрій здійснює несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних пристроїв, що відповідно до ст. 361 Кримінального кодексу України передбачає штраф від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.


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Теги: прилад, пекарня, Волинь
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