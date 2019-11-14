Ковельська лікарня отримала обладнання, яке є лише у декількох медзакладах України





Про це



Відтепер, пацієнти після трансплантації не будуть змушені їздити в Запоріжжя або Київ для визначення концентрації імуносупресорів та корекції дози імунодепресантів.



У медзакладі зауважили, що подібні прилади наявні лише в декількох лікарнях України.



Також додають, що клініко-діагностична лабораторія Ковельського МТМО сертифікована міжнародною компанією BioSystems за програмою PREVECAL, що підтверджує стовідсоткову надійність та гарантує якість досліджень, які проводяться в лабораторії.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лабораторія Ковельського МТМО отримала новий імунологічний аналізатор Architect американської компанії ABBOTT.Про це йдеться на сторінці лікарні у Facebook.Відтепер, пацієнти після трансплантації не будуть змушені їздити в Запоріжжя або Київ для визначення концентрації імуносупресорів та корекції дози імунодепресантів.У медзакладі зауважили, що подібні прилади наявні лише в декількох лікарнях України.Також додають, що клініко-діагностична лабораторія Ковельського МТМО сертифікована міжнародною компанією BioSystems за програмою PREVECAL, що підтверджує стовідсоткову надійність та гарантує якість досліджень, які проводяться в лабораторії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію