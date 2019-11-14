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Ковельська лікарня отримала обладнання, яке є лише у декількох медзакладах України

Ковельська лікарня отримала обладнання, яке є лише у декількох медзакладах України
Лабораторія Ковельського МТМО отримала новий імунологічний аналізатор Architect американської компанії ABBOTT.

Про це йдеться на сторінці лікарні у Facebook.

Відтепер, пацієнти після трансплантації не будуть змушені їздити в Запоріжжя або Київ для визначення концентрації імуносупресорів та корекції дози імунодепресантів.

У медзакладі зауважили, що подібні прилади наявні лише в декількох лікарнях України.

Також додають, що клініко-діагностична лабораторія Ковельського МТМО сертифікована міжнародною компанією BioSystems за програмою PREVECAL, що підтверджує стовідсоткову надійність та гарантує якість досліджень, які проводяться в лабораторії.

Ковельська лікарня отримала обладнання, яке є лише у декількох медзакладах України


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Теги: Ковельсьске МТМО, нове обладнання
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