Ковельська лікарня отримала обладнання, яке є лише у декількох медзакладах України
Сьогодні, 21:10
Лабораторія Ковельського МТМО отримала новий імунологічний аналізатор Architect американської компанії ABBOTT.
Про це йдеться на сторінці лікарні у Facebook.
Відтепер, пацієнти після трансплантації не будуть змушені їздити в Запоріжжя або Київ для визначення концентрації імуносупресорів та корекції дози імунодепресантів.
У медзакладі зауважили, що подібні прилади наявні лише в декількох лікарнях України.
Також додають, що клініко-діагностична лабораторія Ковельського МТМО сертифікована міжнародною компанією BioSystems за програмою PREVECAL, що підтверджує стовідсоткову надійність та гарантує якість досліджень, які проводяться в лабораторії.
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Про це йдеться на сторінці лікарні у Facebook.
Відтепер, пацієнти після трансплантації не будуть змушені їздити в Запоріжжя або Київ для визначення концентрації імуносупресорів та корекції дози імунодепресантів.
У медзакладі зауважили, що подібні прилади наявні лише в декількох лікарнях України.
Також додають, що клініко-діагностична лабораторія Ковельського МТМО сертифікована міжнародною компанією BioSystems за програмою PREVECAL, що підтверджує стовідсоткову надійність та гарантує якість досліджень, які проводяться в лабораторії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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