У волинське озеро випустили майже пів тонни риби. ФОТО





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До озера випустили 1 269 молодої риби, загальною вагою 450 кг. Так, випустили: 220 кг коропа (629), 150 кг білого амура (429) та 80 кг товстолоба (211). Вага одного екземпляра малька становила від 350 до 380 грамів.



Контроль за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів здійснювали працівники Волинського рибоохоронного патруля. Також у заході взяли участь представники органів місцевого самоврядування, рибалки –любителі та громадськість.



Зарибок виростили в ставовому рибному господарстві у селі Холонів Горохівського району.



«Дякуємо всім, хто долучився до зариблення, за небайдужість до рибної галузі та допомогу у збереженні водних біоресурсів. Такі акції сприяють не лише збільшенню видового різноманіття, але й відновленню рибогосподарського потенціалу наших водойм. Закликаємо громадян брати участь у збереженні рибних запасів, особливо в місцях вселення. Якщо Ви помітили порушення правил рибальства просимо невідкладно повідомляти на телефонну «гарячу лінію»: (067) 360-78-40», - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.



Довідкова інформація:



У 2019 році до водойм Волинської області вселили понад 11 тонн риб. Протягом 2019 року у водойми Волині вселили 36 126 малька. Загальна вага вселеної риби склала 11 128 кг. Так, до водойм випустили: 7 674 кг (21 578) коропа, 1 555 кг (3 110) товстолоба, 937 кг (2 560) білого амура, 962, 5 кг (8 878) карася сріблястого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 березня відбулося зариблення озера Сомине, поблизу села Сомин Турійського району. Вселення здійснювалося з ініціативи та за рахунок коштів небайдужих громадян та рибалок-любителів Луківської сільської ради.Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохороного патруля.До озера випустили 1 269 молодої риби, загальною вагою 450 кг. Так, випустили: 220 кг коропа (629), 150 кг білого амура (429) та 80 кг товстолоба (211). Вага одного екземпляра малька становила від 350 до 380 грамів.Контроль за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів здійснювали працівники Волинського рибоохоронного патруля. Також у заході взяли участь представники органів місцевого самоврядування, рибалки –любителі та громадськість.Зарибок виростили в ставовому рибному господарстві у селі Холонів Горохівського району.«Дякуємо всім, хто долучився до зариблення, за небайдужість до рибної галузі та допомогу у збереженні водних біоресурсів. Такі акції сприяють не лише збільшенню видового різноманіття, але й відновленню рибогосподарського потенціалу наших водойм. Закликаємо громадян брати участь у збереженні рибних запасів, особливо в місцях вселення. Якщо Ви помітили порушення правил рибальства просимо невідкладно повідомляти на телефонну «гарячу лінію»: (067) 360-78-40», - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруля

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