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Коронавірус і Волинь: головний лікар інфекційної лікарні області прокоментував ситуацію

Коронавірус і Волинь: головний лікар інфекційної лікарні області прокоментував ситуацію
Головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський розповів, що станом на вечір 13 березня у медзакладі ізольованою через підозру на коронавірус є одна жінка – мешканка Камінь-Каширського району, яка повернулася з Італії 8 березня.

Медики очікують результатів її аналізів зі столиці.

«Телефоном їх не озвучують. Мають надіслати на електронну пошту. Очікуємо», – сказав Морочковський. Лікар зауважує, що стан жінки не є складним, вона не почуває себе погано.

Як повідомляли раніше, у лікарки з Ківерців, яку першою ізолювали в окремий бокс через підозру на коронавірус, ця недуга не підтвердилася. Про це стало відомо учора, 12 березня.

За інформацією Руслана Морочковського, у реанімації інфекційної лікарні у важкому стані перебуває жінка із Турійського району. У неї – пневмонія. Утім, підстав підозрювати, що у неї – коронавірус, за словами медика, немає. Жінка не виїжджала за межі країни у період поширення коронавірусу та не контактувала з людьми, які були у країнах, уражених хворобою. Тож зразки матеріалів у цьому випадку не відправляли на дослідження щодо коронавірусу.

Наразі, за словами головного лікаря Волинської обласної інфекційної лікарні, серед пацієнтів медзакладу – лише жінка, результатів дослідження зразків матеріалів якої зараз очікують, належить до тієї групи людей, яку треба перевірити на коронавірус.

Лікар додав, що наразі ситуація в області не має підстав бути причиною для паніки населення.

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Теги: Волинь, підозра на коронавірус, інфекційна лікарня
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