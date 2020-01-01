Коронавірус і Волинь: головний лікар інфекційної лікарні області прокоментував ситуацію

Головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарнірозповів, що станом на вечір 13 березня у медзакладі ізольованою через підозру на коронавірус є одна жінка – мешканка Камінь-Каширського району, яка повернулася з Італії 8 березня.Медики очікують результатів її аналізів зі столиці.«Телефоном їх не озвучують. Мають надіслати на електронну пошту. Очікуємо», – сказав Морочковський. Лікар зауважує, що стан жінки не є складним, вона не почуває себе погано.Як повідомляли раніше, у лікарки з Ківерців, яку першою ізолювали в окремий бокс через підозру на коронавірус,. Про це стало відомо учора, 12 березня.За інформацією Руслана Морочковського, у реанімації інфекційної лікарні у важкому стані перебуває жінка із Турійського району. У неї – пневмонія. Утім, підстав підозрювати, що у неї – коронавірус, за словами медика, немає. Жінка не виїжджала за межі країни у період поширення коронавірусу та не контактувала з людьми, які були у країнах, уражених хворобою. Тож зразки матеріалів у цьому випадку не відправляли на дослідження щодо коронавірусу.Наразі, за словами головного лікаря Волинської обласної інфекційної лікарні, серед пацієнтів медзакладу – лише жінка, результатів дослідження зразків матеріалів якої зараз очікують, належить до тієї групи людей, яку треба перевірити на коронавірус.Лікар додав, що наразі ситуація в області не має підстав бути причиною для паніки населення.