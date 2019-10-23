Підозрюваного у вбивстві чоловіка у підвалі обласної лікарні Луцька взяли під варту





Про це повідомляє



Нагадаємо,



Тіло потерпілого виявили зранку наступного дня у підвалі лікарняного закладу.



Молодику повідомили про підозру у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 121 КК України).

Найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.



Зауважують, що згідно із санкцією ч. 2 ст. 121 КК України за заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-річному мешканцю села Жидичин Ківерцівського району, підозрюваного у заподіянні 54-річному лучанину тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Нагадаємо, увечері 11 березня нетверезий молодик у одному з підсобних приміщень Волинської обласної клінічної лікарні жорстоко побив знайомого.Тіло потерпілого виявили зранку наступного дня у підвалі лікарняного закладу.Молодику повідомили про підозру у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 121 КК України).Найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.Зауважують, що згідно із санкцією ч. 2 ст. 121 КК України за заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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