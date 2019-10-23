Підозрюваного у вбивстві чоловіка у підвалі обласної лікарні Луцька взяли під варту
Сьогодні, 19:01
19-річному мешканцю села Жидичин Ківерцівського району, підозрюваного у заподіянні 54-річному лучанину тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, увечері 11 березня нетверезий молодик у одному з підсобних приміщень Волинської обласної клінічної лікарні жорстоко побив знайомого.
Тіло потерпілого виявили зранку наступного дня у підвалі лікарняного закладу.
Молодику повідомили про підозру у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 121 КК України).
Найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
Зауважують, що згідно із санкцією ч. 2 ст. 121 КК України за заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, увечері 11 березня нетверезий молодик у одному з підсобних приміщень Волинської обласної клінічної лікарні жорстоко побив знайомого.
Тіло потерпілого виявили зранку наступного дня у підвалі лікарняного закладу.
Молодику повідомили про підозру у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 121 КК України).
Найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
Зауважують, що згідно із санкцією ч. 2 ст. 121 КК України за заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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