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Підозрюваного у вбивстві чоловіка у підвалі обласної лікарні Луцька взяли під варту

Підозрюваного у вбивстві чоловіка у підвалі обласної лікарні Луцька взяли під варту
19-річному мешканцю села Жидичин Ківерцівського району, підозрюваного у заподіянні 54-річному лучанину тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Нагадаємо, увечері 11 березня нетверезий молодик у одному з підсобних приміщень Волинської обласної клінічної лікарні жорстоко побив знайомого.

Тіло потерпілого виявили зранку наступного дня у підвалі лікарняного закладу.

Молодику повідомили про підозру у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 121 КК України).
Найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.

Зауважують, що згідно із санкцією ч. 2 ст. 121 КК України за заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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Теги: вбивство, обласна лікарня, підозрюваний, запобіжний захід
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