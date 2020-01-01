МОЗ рекомендує богослужіння в онлайн-режимі

Андрія Семиволоса з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, представницьким міжконфесійним консультативно-дорадчим органом, який об’єднує колективних членів різних конфесій.



Зустріч присвячена питанню запровадження в Україні карантину з обмежувальними протиепідемічними заходами, -



Заступник Міністра звернувся до представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій з такими рекомендаціями щодо проведення богослужінь на період карантину:



Рекомендують:



- за можливістю на період карантину максимально обмежити проводити служіння, які передбачають присутність людей та за можливості, проводити їх в онлайн-режимі.

- не прикладатися до ікон на період карантину.

- дотримуватися дистанції мінімум 1,5-2 метра.

- розмістити у храмах антисептичні засоби.

- на період карантину не вітатися за руки, не цілувати та не обіймати один одного.

- закликати вірян на час всеукраїнського карантину особливо пильно стежити за власним здоров’ям та за появи перших симптомів респіраторних захворювань одразу звертатися до лікаря.

- якщо віряни повернулися із країни, де було виявлено COVID-19, закликати самоізоляцію на час інкубаційного періоду (протягом 14 днів).



«Хочу наголосити, що введений в Україні з 12 березня до 03 квітня карантин з обмежувальними протиепідемічними заходами це один із найдієвіших способів мінімізувати ризики розповсюдження на території держави коронавірусу COVID-19. Ці, перш за все, превентивні міри, які приймаються наразі державою - це про нас, людей, і наше з вами життя та здоров’я! Саме тому звертаюся дотримуватися рекомендацій, наданих Міністерством, які повністю узгоджені з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо проведення богослужінь на період карантину», - зазначив Андрій Семиволос.



Також, заступник Міністра закликав притримуватися простих правил особистої гігієни задля уникнення зараження та наголосив на тому, що найголовніше правило - це залишатися людьми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 березня відбулася зустріч заступника Міністра охорони здоров’яз Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, представницьким міжконфесійним консультативно-дорадчим органом, який об’єднує колективних членів різних конфесій.Зустріч присвячена питанню запровадження в Україні карантину з обмежувальними протиепідемічними заходами, - йдеться на сайті МОЗ України.Заступник Міністра звернувся до представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій з такими рекомендаціями щодо проведення богослужінь на період карантину:Рекомендують:- за можливістю на період карантину максимально обмежити проводити служіння, які передбачають присутність людей та за можливості, проводити їх в онлайн-режимі.- не прикладатися до ікон на період карантину.- дотримуватися дистанції мінімум 1,5-2 метра.- розмістити у храмах антисептичні засоби.- на період карантину не вітатися за руки, не цілувати та не обіймати один одного.- закликати вірян на час всеукраїнського карантину особливо пильно стежити за власним здоров’ям та за появи перших симптомів респіраторних захворювань одразу звертатися до лікаря.- якщо віряни повернулися із країни, де було виявлено COVID-19, закликати самоізоляцію на час інкубаційного періоду (протягом 14 днів).«Хочу наголосити, що введений в Україні з 12 березня до 03 квітня карантин з обмежувальними протиепідемічними заходами це один із найдієвіших способів мінімізувати ризики розповсюдження на території держави коронавірусу COVID-19. Ці, перш за все, превентивні міри, які приймаються наразі державою - це про нас, людей, і наше з вами життя та здоров’я! Саме тому звертаюся дотримуватися рекомендацій, наданих Міністерством, які повністю узгоджені з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо проведення богослужінь на період карантину», - зазначив Андрій Семиволос.Також, заступник Міністра закликав притримуватися простих правил особистої гігієни задля уникнення зараження та наголосив на тому, що найголовніше правило - це залишатися людьми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію