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МОЗ рекомендує богослужіння в онлайн-режимі

МОЗ рекомендує богослужіння в онлайн-режимі
13 березня відбулася зустріч заступника Міністра охорони здоров’я Андрія Семиволоса з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, представницьким міжконфесійним консультативно-дорадчим органом, який об’єднує колективних членів різних конфесій.

Зустріч присвячена питанню запровадження в Україні карантину з обмежувальними протиепідемічними заходами, - йдеться на сайті МОЗ України.

Заступник Міністра звернувся до представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій з такими рекомендаціями щодо проведення богослужінь на період карантину:

Рекомендують:

- за можливістю на період карантину максимально обмежити проводити служіння, які передбачають присутність людей та за можливості, проводити їх в онлайн-режимі.
- не прикладатися до ікон на період карантину.
- дотримуватися дистанції мінімум 1,5-2 метра.
- розмістити у храмах антисептичні засоби.
- на період карантину не вітатися за руки, не цілувати та не обіймати один одного.
- закликати вірян на час всеукраїнського карантину особливо пильно стежити за власним здоров’ям та за появи перших симптомів респіраторних захворювань одразу звертатися до лікаря.
- якщо віряни повернулися із країни, де було виявлено COVID-19, закликати самоізоляцію на час інкубаційного періоду (протягом 14 днів).

«Хочу наголосити, що введений в Україні з 12 березня до 03 квітня карантин з обмежувальними протиепідемічними заходами це один із найдієвіших способів мінімізувати ризики розповсюдження на території держави коронавірусу COVID-19. Ці, перш за все, превентивні міри, які приймаються наразі державою - це про нас, людей, і наше з вами життя та здоров’я! Саме тому звертаюся дотримуватися рекомендацій, наданих Міністерством, які повністю узгоджені з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо проведення богослужінь на період карантину», - зазначив Андрій Семиволос.

Також, заступник Міністра закликав притримуватися простих правил особистої гігієни задля уникнення зараження та наголосив на тому, що найголовніше правило - це залишатися людьми.

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Теги: МОЗ, коронавірус, богослужіння
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