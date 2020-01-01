Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 14 березня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у суботу очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3° тепла, вдень 1-6º тепла.
У Луцьку також - хмарно з проясненнями. Вночі без істотний опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3° тепла, вдень 1-6º тепла.
У Луцьку також - хмарно з проясненнями. Вночі без істотний опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 14 березня
Сьогодні, 20:00
МОЗ рекомендує богослужіння в онлайн-режимі
Сьогодні, 19:48
Волиняни – серед призерів зимового чемпіонату України з плавання
Сьогодні, 19:35
Медіа