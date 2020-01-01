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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 14 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 14 березня
У Волинській області у суботу очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вiтер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3° тепла, вдень 1-6º тепла.

У Луцьку також - хмарно з проясненнями. Вночі без істотний опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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