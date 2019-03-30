На Волині стартував сезон березового соку. ФОТО
Сьогодні, 22:21
ДП «Маневицьке лісове господарство», де будуть проводити заготівлю соку, уже підготовлені та чекають на активний сокорух у берези.
Про це повідомляє прес-служба Маневицького лісгосподарства.
«Уже зараз в Черевахівському лісництві берези підсочені. Попередньо бригаді по заготівлі провели навчання по правильній технології підсочки берези та забезпечили необхідним інвентарем» - розповідає лісничий Сергій Хомич.
Зауважують, що саме з підбору необхідної ділянки розпочинається заготівля соку. Вибирають ті насадження, яким до рубки головного користування 10 і менше років. Робиться це для того, аби не шкодити росту молодим насадженням, щоб не втрачались якісні показники в майбутньому.
Березовий сік має більш ніж 30 корисних для організму компонентів. Особливо багато у ньому вітаміну С і солей калію, магнію й заліза, органічних кислот та ферментів.
Переробкою березового соку займається консервний цех ДП «Маневицьке лісове господарство», виготовляють сік березовий з цукром, з лимоном, сік березовий «Бадьорість», сік березовий «Поділля», березово-яблучний та інші. Продукт екологічно-чистий при виробництві, не використовують хімії та барвників.
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Про це повідомляє прес-служба Маневицького лісгосподарства.
«Уже зараз в Черевахівському лісництві берези підсочені. Попередньо бригаді по заготівлі провели навчання по правильній технології підсочки берези та забезпечили необхідним інвентарем» - розповідає лісничий Сергій Хомич.
Зауважують, що саме з підбору необхідної ділянки розпочинається заготівля соку. Вибирають ті насадження, яким до рубки головного користування 10 і менше років. Робиться це для того, аби не шкодити росту молодим насадженням, щоб не втрачались якісні показники в майбутньому.
Березовий сік має більш ніж 30 корисних для організму компонентів. Особливо багато у ньому вітаміну С і солей калію, магнію й заліза, органічних кислот та ферментів.
Переробкою березового соку займається консервний цех ДП «Маневицьке лісове господарство», виготовляють сік березовий з цукром, з лимоном, сік березовий «Бадьорість», сік березовий «Поділля», березово-яблучний та інші. Продукт екологічно-чистий при виробництві, не використовують хімії та барвників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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