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На Волині стартував сезон березового соку. ФОТО

На Волині стартував сезон березового соку. ФОТО
ДП «Маневицьке лісове господарство», де будуть проводити заготівлю соку, уже підготовлені та чекають на активний сокорух у берези.

Про це повідомляє прес-служба Маневицького лісгосподарства.

«Уже зараз в Черевахівському лісництві берези підсочені. Попередньо бригаді по заготівлі провели навчання по правильній технології підсочки берези та забезпечили необхідним інвентарем» - розповідає лісничий Сергій Хомич.

Зауважують, що саме з підбору необхідної ділянки розпочинається заготівля соку. Вибирають ті насадження, яким до рубки головного користування 10 і менше років. Робиться це для того, аби не шкодити росту молодим насадженням, щоб не втрачались якісні показники в майбутньому.

Березовий сік має більш ніж 30 корисних для організму компонентів. Особливо багато у ньому вітаміну С і солей калію, магнію й заліза, органічних кислот та ферментів.

Переробкою березового соку займається консервний цех ДП «Маневицьке лісове господарство», виготовляють сік березовий з цукром, з лимоном, сік березовий «Бадьорість», сік березовий «Поділля», березово-яблучний та інші. Продукт екологічно-чистий при виробництві, не використовують хімії та барвників.

На Волині стартував сезон березового соку. ФОТО
На Волині стартував сезон березового соку. ФОТО
На Волині стартував сезон березового соку. ФОТО
На Волині стартував сезон березового соку. ФОТО
На Волині стартував сезон березового соку. ФОТО


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Теги: Волинь, березовий сік, відкриття сезону
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