На Волині стартував сезон березового соку. ФОТО





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«Уже зараз в Черевахівському лісництві берези підсочені. Попередньо бригаді по заготівлі провели навчання по правильній технології підсочки берези та забезпечили необхідним інвентарем» - розповідає лісничий Сергій Хомич.



Зауважують, що саме з підбору необхідної ділянки розпочинається заготівля соку. Вибирають ті насадження, яким до рубки головного користування 10 і менше років. Робиться це для того, аби не шкодити росту молодим насадженням, щоб не втрачались якісні показники в майбутньому.



Березовий сік має більш ніж 30 корисних для організму компонентів. Особливо багато у ньому вітаміну С і солей калію, магнію й заліза, органічних кислот та ферментів.



Переробкою березового соку займається консервний цех ДП «Маневицьке лісове господарство», виготовляють сік березовий з цукром, з лимоном, сік березовий «Бадьорість», сік березовий «Поділля», березово-яблучний та інші. Продукт екологічно-чистий при виробництві, не використовують хімії та барвників.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДП «Маневицьке лісове господарство», де будуть проводити заготівлю соку, уже підготовлені та чекають на активний сокорух у берези.Про це повідомляє прес-служба Маневицького лісгосподарства.«Уже зараз в Черевахівському лісництві берези підсочені. Попередньо бригаді по заготівлі провели навчання по правильній технології підсочки берези та забезпечили необхідним інвентарем» - розповідає лісничийЗауважують, що саме з підбору необхідної ділянки розпочинається заготівля соку. Вибирають ті насадження, яким до рубки головного користування 10 і менше років. Робиться це для того, аби не шкодити росту молодим насадженням, щоб не втрачались якісні показники в майбутньому.Березовий сік має більш ніж 30 корисних для організму компонентів. Особливо багато у ньому вітаміну С і солей калію, магнію й заліза, органічних кислот та ферментів.Переробкою березового соку займається консервний цех ДП «Маневицьке лісове господарство», виготовляють сік березовий з цукром, з лимоном, сік березовий «Бадьорість», сік березовий «Поділля», березово-яблучний та інші. Продукт екологічно-чистий при виробництві, не використовують хімії та барвників.

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