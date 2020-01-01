На Волині рибпатруль із прикордонниками знайшли майже пів кілометра сіток із живою рибою. ФОТО





Про це



Так, 7 березня близько 17 години викрили двох чоловіків, які ловили рибу забороненими знаряддями – двома риболовецькими сітками. Інцидент стався на водному об’єкті-меліоративному каналі, що поблизу села Чорноплеси Любомльського району.



Згодом рейдова група зафіксувала аналогічне порушення. Так, на озері поблизу села Дольськ Турійського район чоловік ловив рибу забороненим знаряддям, виготовленим із сіткоснастевих матеріалів, які не передбачені правилами рибальства – ятером.



Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони порушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству. На зазначених осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до судів для притягнення правопорушників до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.



11 березня під час рибоохоронної роботи на озері Засвинське, поблизу села Градиськ Маневицького району викрили порушника, який ловив рибу за допомогою однієї риболовецької сітки. На порушника оформили адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення особи до відповідальності.



Наступного дня під час рибпатруль спільно з представниками Луцького прикордонного загону та Любомльського УТМР знайшли безгосподарське майно. На заплавах річки Західний Буг, поблизу сіл Рівне та Новоугрузьке Любомльського району, виявили та вилучили 10 риболовецьких сіток, загальною довжиною 450 метрів. У сітках знаходились жива риба: плоскирка – 6, окунь – 5, щука – 2, загальною вагою 5 кілограмів. Рибу у живому стані випустили у водойму. Склали відповідні акти.



Довідкова інформація:



Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один виловлений екземпляр плоскирки становить 34 грн, окуня – 17 грн, щуки – 340 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський рибпатруль продовжує здійснювати рейди на водоймах області. Заходи провели на території Любомльського, Турійського та Маневицького районів.Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.Так, 7 березня близько 17 години викрили двох чоловіків, які ловили рибу забороненими знаряддями – двома риболовецькими сітками. Інцидент стався на водному об’єкті-меліоративному каналі, що поблизу села Чорноплеси Любомльського району.Згодом рейдова група зафіксувала аналогічне порушення. Так, на озері поблизу села Дольськ Турійського район чоловік ловив рибу забороненим знаряддям, виготовленим із сіткоснастевих матеріалів, які не передбачені правилами рибальства – ятером.Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони порушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству. На зазначених осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до судів для притягнення правопорушників до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.11 березня під час рибоохоронної роботи на озері Засвинське, поблизу села Градиськ Маневицького району викрили порушника, який ловив рибу за допомогою однієї риболовецької сітки. На порушника оформили адмінпротокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення особи до відповідальності.Наступного дня під час рибпатруль спільно з представниками Луцького прикордонного загону та Любомльського УТМР знайшли безгосподарське майно. На заплавах річки Західний Буг, поблизу сіл Рівне та Новоугрузьке Любомльського району, виявили та вилучили 10 риболовецьких сіток, загальною довжиною 450 метрів. У сітках знаходились жива риба: плоскирка – 6, окунь – 5, щука – 2, загальною вагою 5 кілограмів. Рибу у живому стані випустили у водойму. Склали відповідні акти.

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