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В Італії від коронавірусу померла українка

В Італії від коронавірусу померла українка
В Італії у п'ятницю, 13 березня, померла померла інфікована коронавірусом українка.

Жінка перебувала у важкому стані. Факт смерті вже підтвердили у вітчизняному МЗС, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Жінка перебувала у лікарні провінції Брешія. Її шпиталізували днями з підозрою на загострення серцево-судинної хвороби. Напередодні, 12 березня, у неї підтвердили коронавірус. Стан 65-річної жінки був важким.

Нагадаємо, спалах коронавірусу розпочався з ринку морепродуктів та тварин у китайському місті Ухань. Він викликає симптоми, схожі на застуду, але швидко вражає легені й інші органи. Патоген належить до великої родини коронавірусів. Хвороба поширилася вже на десятки країн.

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Теги: Італія, смерть, коронавірус
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