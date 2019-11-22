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На Волині спіймали лісокрада

На Волині спіймали лісокрада
Волинські лісівники спіймали чоловіка, який вкрав і вивозив із лісу деревину.

Спіймала злодія ввечері, 12 березня, група оперативного реагування ДП «Любешівське ЛМГ» спільно з працівниками поліції, - йдеться у повідомленні на сайті ВОУЛМГ.

У чоловіка вилучили 8 кубометрів краденої лісопродукції. Місцевий житель села Мукошин вивозив деревину з ділянки Мукошинського лісництва, де проводилася рубка.

Деревину наразі вилучено. Тривають слідчі дії.

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Теги: ВОУЛМГ, ліс, Волинь
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