Майже 10 тисяч волинян можуть лишитися без газу

Майже 10 тисяч клієнтів "Волиньгаз збуту" отримали повідомлення про припинення поставок газу.Станом на 1 березня 2020 року заборгованість за газ клієнтів "Волиньгаз збуту" становить понад 450 млн.грн, - повідомляють у ТОВ "Волиньгаз збут".Такий показник на 30 % менший, ніж минулоріч. Неплатежі за газ скоротились завдяки ефективній роботі компанії з боржниками.Від початку року "Волиньгаз збут" надіслав клієнтам-боржникам 9 831 тис. письмових повідомлень про припинення поставок газу на загальну майже 22 млн. грн. Найбільшу кількість повідомлень надіслали неплатникам у Луцьку, а також Луцькому, Ковельському та Володимир-Волинському районах."Клієнтам, котрі не сплачують за блакитне паливо і накопичують борги ми повинні припинити газопостачання. Тільки в січні газорозподільній компанії було надано доручення на припинення подачі газу 3 811 клієнтам-боржникам, їх борг становив 13,2 млн грн. Згідно з законодавством, у разі непогашення боргу після отримання повідомлення, ми маємо надати доручення "Волиньгазу" на відключення газу. Надалі починається стягування борг через суд», - сказав директор ТОВ "Волиньгаз збут"