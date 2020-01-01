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Майже 10 тисяч волинян можуть лишитися без газу

Майже 10 тисяч волинян можуть лишитися без газу
Майже 10 тисяч клієнтів "Волиньгаз збуту" отримали повідомлення про припинення поставок газу.

Станом на 1 березня 2020 року заборгованість за газ клієнтів "Волиньгаз збуту" становить понад 450 млн.грн, - повідомляють у ТОВ "Волиньгаз збут".

Такий показник на 30 % менший, ніж минулоріч. Неплатежі за газ скоротились завдяки ефективній роботі компанії з боржниками.

Від початку року "Волиньгаз збут" надіслав клієнтам-боржникам 9 831 тис. письмових повідомлень про припинення поставок газу на загальну майже 22 млн. грн. Найбільшу кількість повідомлень надіслали неплатникам у Луцьку, а також Луцькому, Ковельському та Володимир-Волинському районах.

"Клієнтам, котрі не сплачують за блакитне паливо і накопичують борги ми повинні припинити газопостачання. Тільки в січні газорозподільній компанії було надано доручення на припинення подачі газу 3 811 клієнтам-боржникам, їх борг становив 13,2 млн грн. Згідно з законодавством, у разі непогашення боргу після отримання повідомлення, ми маємо надати доручення "Волиньгазу" на відключення газу. Надалі починається стягування борг через суд», - сказав директор ТОВ "Волиньгаз збут"Микола Тищук.

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Теги: Волинь, газ
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