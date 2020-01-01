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Розробили онлайн-карту поширення коронавірусу в Україні

Розробили онлайн-карту поширення коронавірусу в Україні
В Україні з'явилася онлайн-карта, яка у режимі реального часу показує поширення COVID-19.

Директорат з питань регіональної політики та децентралізації Офісу президента запустив оперативний моніторинг ситуації з коронавірусом, - пише "Газета ua".

Переглянути карту можна тут.

Карта дозволяє у режимі реального часу слідкувати за поширенням COVID-19 в Україні.

12 березня у МОЗ повідомили, що виявили в Україні два нових випадки зараження коронавірусом. Одна з інфікованих — жителька Радомишля на Житомирщині, яка нещодавно побувала в Польщі. Про свою хворобу вона повідомила лікарів не одразу і не самоізолювалася. Сьогодні жінка померла. Інший випадок зафіксували в Чернівцях.

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Теги: коронавірус, Україна
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Коментарі 2
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Це карта медичних закладів. Автору заголовку туалетний йоршик у нірку.
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А наша область пасе задніх з кількістю ліжкомісць у закладах, капець... :(
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