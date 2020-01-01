Розробили онлайн-карту поширення коронавірусу в Україні





Директорат з питань регіональної політики та децентралізації Офісу президента запустив оперативний моніторинг ситуації з коронавірусом, - пише



Переглянути карту можна тут.



Карта дозволяє у режимі реального часу слідкувати за поширенням COVID-19 в Україні.



12 березня у МОЗ повідомили, що виявили в Україні два нових випадки зараження коронавірусом. Одна з інфікованих — жителька Радомишля на Житомирщині, яка нещодавно побувала в Польщі. Про свою хворобу вона повідомила лікарів не одразу і не самоізолювалася. Сьогодні жінка померла. Інший випадок зафіксували в Чернівцях.

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