Розробили онлайн-карту поширення коронавірусу в Україні
Сьогодні, 09:10
В Україні з'явилася онлайн-карта, яка у режимі реального часу показує поширення COVID-19.
Директорат з питань регіональної політики та децентралізації Офісу президента запустив оперативний моніторинг ситуації з коронавірусом, - пише "Газета ua".
Переглянути карту можна тут.
Карта дозволяє у режимі реального часу слідкувати за поширенням COVID-19 в Україні.
12 березня у МОЗ повідомили, що виявили в Україні два нових випадки зараження коронавірусом. Одна з інфікованих — жителька Радомишля на Житомирщині, яка нещодавно побувала в Польщі. Про свою хворобу вона повідомила лікарів не одразу і не самоізолювалася. Сьогодні жінка померла. Інший випадок зафіксували в Чернівцях.
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Директорат з питань регіональної політики та децентралізації Офісу президента запустив оперативний моніторинг ситуації з коронавірусом, - пише "Газета ua".
Переглянути карту можна тут.
Карта дозволяє у режимі реального часу слідкувати за поширенням COVID-19 в Україні.
12 березня у МОЗ повідомили, що виявили в Україні два нових випадки зараження коронавірусом. Одна з інфікованих — жителька Радомишля на Житомирщині, яка нещодавно побувала в Польщі. Про свою хворобу вона повідомила лікарів не одразу і не самоізолювалася. Сьогодні жінка померла. Інший випадок зафіксували в Чернівцях.
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Коментарі 2
Це карта медичних закладів. Автору заголовку туалетний йоршик у нірку.
А наша область пасе задніх з кількістю ліжкомісць у закладах, капець... :(
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