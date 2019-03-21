У Луцькому геріатричному пансіонаті заклали яблуневий сад. ФОТО

Працівники Луцького геріатричного пансіонату посадили яблуневий сад.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала очільниця закладуДля того, щоб посадити сад зібрався весь колектив закладу."Завзято і в дружній атмосфері взялися до роботи. Долучилися до акції навіть ті працівники, в яких сьогодні був вихідний день", - йдеться у дописі.Деякі працівники брали із собою на поміч рідних - працівниця харчоблокузалучила до гарної справи свого онука Богданчика. Хлопець став наймолодшим учасником події."Сподіваємося, що в майбутньому наш сад буде радувати мешканців смачними яблучками", - написала Алла Гнатюк.