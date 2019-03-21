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У Луцькому геріатричному пансіонаті заклали яблуневий сад. ФОТО

У Луцькому геріатричному пансіонаті заклали яблуневий сад. ФОТО
Працівники Луцького геріатричного пансіонату посадили яблуневий сад.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала очільниця закладу Алла Гнатюк.

Для того, щоб посадити сад зібрався весь колектив закладу.
У Луцькому геріатричному пансіонаті заклали яблуневий сад. ФОТО


"Завзято і в дружній атмосфері взялися до роботи. Долучилися до акції навіть ті працівники, в яких сьогодні був вихідний день", - йдеться у дописі.
У Луцькому геріатричному пансіонаті заклали яблуневий сад. ФОТО
У Луцькому геріатричному пансіонаті заклали яблуневий сад. ФОТО
У Луцькому геріатричному пансіонаті заклали яблуневий сад. ФОТО

Деякі працівники брали із собою на поміч рідних - працівниця харчоблоку Наталія Собковська залучила до гарної справи свого онука Богданчика. Хлопець став наймолодшим учасником події.
У Луцькому геріатричному пансіонаті заклали яблуневий сад. ФОТО
У Луцькому геріатричному пансіонаті заклали яблуневий сад. ФОТО
У Луцькому геріатричному пансіонаті заклали яблуневий сад. ФОТО


"Сподіваємося, що в майбутньому наш сад буде радувати мешканців смачними яблучками", - написала Алла Гнатюк.

У Луцькому геріатричному пансіонаті заклали яблуневий сад. ФОТО
У Луцькому геріатричному пансіонаті заклали яблуневий сад. ФОТО
У Луцькому геріатричному пансіонаті заклали яблуневий сад. ФОТО
У Луцькому геріатричному пансіонаті заклали яблуневий сад. ФОТО

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Теги: Луцький геріатричний пансіонат
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