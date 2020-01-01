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У луцькому «політесі» оновили символіку. ФОТО

У луцькому «політесі» оновили символіку. ФОТО
У Луцькому національному технічному університеті відбулася презентація оновленої символіки закладу.

В університеті презентували новий логотип ЗВО, сувенірну та друковану продукцію, а також продемонстрували проект брендбуку, - пише прес-служба ЛНТУ.

У луцькому «політесі» оновили символіку. ФОТО


«Це надзвичайно важливий захід для області, міста і для нас. Те, що ми сьогодні презентуємо – це Волинь, це справжня перспективна, креативна і конкурентна Україна. Те, що ми зробили, не соромно показати і порівняти із провідними університетами світу: з Великобританією, Шотландією, Португалією, Швецією. Ми рухаємося до касти елітних успішних університетів і досі не мали знакових брендових креативних складових, що показують не лише рівень нашого випускника, але й рівень презентабельності ЗВО в цілому. Ми дослухалися до найкращих побажань і пропозицій іноземних колег і тепер маємо приємність презентувати ту маленьку частинку нашої роботи, над якою ми довго працювали», - наголошує Петро Савчук.

За словами ректора, обраний для логотипу колір індиго – це знак вишуканості, креативності, неповторності: «Я надіюсь, що сьогодні наш університет саме таким і є. Ми будемо намагатися усіх в цьому переконати. Тому ми розробили новий логотип, але залишили нашу довгу історію».
У луцькому «політесі» оновили символіку. ФОТО


Крім того, нині відпрацьовується модель створення еко продукції, а згодом і відкриття сувенірного магазину з різноманітними виробами та маркуванням університету.

Студент кафедри дизайну та творець логотипу Дмитро Березюк поінформував про основне завдання його роботи та особливості, закладених у неї, сенсів.
У луцькому «політесі» оновили символіку. ФОТО

«В нас було завдання створити логотип нашого університету і я вирішив взяти за основу те, що може пов’язувати Луцьк, Волинь та Луцький НТУ між собою. На роботі можна побачити геральдичний герб Волині, символіку нинішнього промоційного логотипу міста Луцька, тобто ключ та вежу замка Любарта», - додав Березюк.
У луцькому «політесі» оновили символіку. ФОТО
У луцькому «політесі» оновили символіку. ФОТО
У луцькому «політесі» оновили символіку. ФОТО

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Теги: ЛНТУ, Луцьк. ребрендинг
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