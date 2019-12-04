вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через коронавірус у Волинській обласній дитячій поліклініці обмежили прийом

Через коронавірус у Волинській обласній дитячій поліклініці обмежили прийом
У зв’язку з заходами щодо запобігання поширення коронавірусу COVID-1, у Волинській обласній дитячій поліклініці обмежили плановий прийом.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання у фейсбуці.

Так, у зв’язку з введенням в Україні карантину з 12 березня до 3 квітня, з метою запобігання поширення коронавірусу COVID-19 змінили порядок роботи консультативної поліклініки КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» Волинської обласної ради.

"Обмежено консультативний прийом та госпіталізацію пацієнтів з плановою патологією, у період з 12.03.2020 по 03.04.2020. Пацієнтів, які планували звернутись до профільних дитячих спеціалістів закладу на консультативний прийом, просимо утриматися від планових консультацій, у період з 12.03.2020 по 03.04.2020", - йдеться у дописі.

Проте, на сторінці зазначили, що приймально-діагностичне відділення (тел. – 0332 256193) та травмпункт (тел. – 0332 750924) працюють цілодобово.

Для отримання детальнішої інформації можна зателеіонувати за номером:

Реєстратура поліклініки – 0332 256251 (8.00-15.00).
Пост дитячої поліклініки – 0332 254090 (8.00-15.00).
Центр катамнестичного спостереження моб. – 068 3856176.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Волинь, медицина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майже 10 тисяч волинян можуть лишитися без газу
Сьогодні, 08:16
Через коронавірус у Волинській обласній дитячій поліклініці обмежили прийом
Сьогодні, 07:18
У луцькому «політесі» оновили символіку. ФОТО
Сьогодні, 06:34
Для книголюбів: луцькі студентки розробили оригінальні закладки. ФОТО
Сьогодні, 05:16
У Чернівецькій області оголошують надзвичайний стан
Сьогодні, 04:17
Схожі новини
Луцькі лікарі вчилися робити складні операції на головному мозку. ФОТО Луцькі лікарі вчилися робити складні операції на головному мозку. ФОТО
04 грудень, 2019, 22:23
Волинські лікарні отримали партію медикаментів на понад 100 тисяч доларів Волинські лікарні отримали партію медикаментів на понад 100 тисяч доларів
25 жовтень, 2019, 08:10
У луцькому виші навчатимуть лікарів У луцькому виші навчатимуть лікарів
19 липень, 2019, 22:04
30 мільйонів доларів на медицину Волині. ФОТО 30 мільйонів доларів на медицину Волині. ФОТО
18 лютий, 2016, 20:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Майже 10 тисяч волинян можуть лишитися без газу
Сьогодні, 08:16
 0
Через коронавірус у Волинській обласній дитячій поліклініці обмежили прийом
Сьогодні, 07:18
 0
У луцькому «політесі» оновили символіку. ФОТО
Сьогодні, 06:34
 0
Для книголюбів: луцькі студентки розробили оригінальні закладки. ФОТО
Сьогодні, 05:16
 0
У Чернівецькій області оголошують надзвичайний стан
Сьогодні, 04:17
 0
Медіа
відео
1/8