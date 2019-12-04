Через коронавірус у Волинській обласній дитячій поліклініці обмежили прийом

У зв’язку з заходами щодо запобігання поширення коронавірусу COVID-1, у Волинській обласній дитячій поліклініці обмежили плановий прийом.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання у фейсбуці.Так, у зв’язку з введенням в Україні карантину з 12 березня до 3 квітня, з метою запобігання поширення коронавірусу COVID-19 змінили порядок роботи консультативної поліклініки КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» Волинської обласної ради."Обмежено консультативний прийом та госпіталізацію пацієнтів з плановою патологією, у період з 12.03.2020 по 03.04.2020. Пацієнтів, які планували звернутись до профільних дитячих спеціалістів закладу на консультативний прийом, просимо утриматися від планових консультацій, у період з 12.03.2020 по 03.04.2020", - йдеться у дописі.Проте, на сторінці зазначили, що приймально-діагностичне відділення (тел. – 0332 256193) та травмпункт (тел. – 0332 750924) працюють цілодобово.Для отримання детальнішої інформації можна зателеіонувати за номером:Реєстратура поліклініки – 0332 256251 (8.00-15.00).Пост дитячої поліклініки – 0332 254090 (8.00-15.00).Центр катамнестичного спостереження моб. – 068 3856176.