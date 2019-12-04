Через коронавірус у Волинській обласній дитячій поліклініці обмежили прийом
Сьогодні, 07:18
У зв’язку з заходами щодо запобігання поширення коронавірусу COVID-1, у Волинській обласній дитячій поліклініці обмежили плановий прийом.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання у фейсбуці.
Так, у зв’язку з введенням в Україні карантину з 12 березня до 3 квітня, з метою запобігання поширення коронавірусу COVID-19 змінили порядок роботи консультативної поліклініки КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» Волинської обласної ради.
"Обмежено консультативний прийом та госпіталізацію пацієнтів з плановою патологією, у період з 12.03.2020 по 03.04.2020. Пацієнтів, які планували звернутись до профільних дитячих спеціалістів закладу на консультативний прийом, просимо утриматися від планових консультацій, у період з 12.03.2020 по 03.04.2020", - йдеться у дописі.
Проте, на сторінці зазначили, що приймально-діагностичне відділення (тел. – 0332 256193) та травмпункт (тел. – 0332 750924) працюють цілодобово.
Для отримання детальнішої інформації можна зателеіонувати за номером:
Реєстратура поліклініки – 0332 256251 (8.00-15.00).
Пост дитячої поліклініки – 0332 254090 (8.00-15.00).
Центр катамнестичного спостереження моб. – 068 3856176.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання у фейсбуці.
Так, у зв’язку з введенням в Україні карантину з 12 березня до 3 квітня, з метою запобігання поширення коронавірусу COVID-19 змінили порядок роботи консультативної поліклініки КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» Волинської обласної ради.
"Обмежено консультативний прийом та госпіталізацію пацієнтів з плановою патологією, у період з 12.03.2020 по 03.04.2020. Пацієнтів, які планували звернутись до профільних дитячих спеціалістів закладу на консультативний прийом, просимо утриматися від планових консультацій, у період з 12.03.2020 по 03.04.2020", - йдеться у дописі.
Проте, на сторінці зазначили, що приймально-діагностичне відділення (тел. – 0332 256193) та травмпункт (тел. – 0332 750924) працюють цілодобово.
Для отримання детальнішої інформації можна зателеіонувати за номером:
Реєстратура поліклініки – 0332 256251 (8.00-15.00).
Пост дитячої поліклініки – 0332 254090 (8.00-15.00).
Центр катамнестичного спостереження моб. – 068 3856176.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Майже 10 тисяч волинян можуть лишитися без газу
Сьогодні, 08:16
Через коронавірус у Волинській обласній дитячій поліклініці обмежили прийом
Сьогодні, 07:18
У луцькому «політесі» оновили символіку. ФОТО
Сьогодні, 06:34
У Чернівецькій області оголошують надзвичайний стан
Сьогодні, 04:17
Медіа