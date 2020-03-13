У Чернівецькій області оголошують надзвичайний стан





Про це пише Сергія Осадчука.



"Як відомо, ми маємо другий підтверджений випадок інфекції в нашій області. Це спонукає і дає підстави нам для того, щоб запровадити із завтрашнього дня (14 березня – УП) надзвичайну ситуацію на території Чернівецької області", - сказав голова ОДА.



В області закривають усі ринки, торгівельні центри, гіпермаркети тощо за винятком лише продуктових секторів.



Обмежувальні заходи будуть діяти з 15 березня до 3 квітня.



Голова ОДА просить місцевих мешканців максимально залишатись вдома.



Осадчук назвав усі ці заходи "громадянською свідомістю".



Як відомо, станом на вечір п’ятниці, 13 березня, в області є два підтверджених випадки інфікування коронавірусом – обоє у чоловіків (один побував в Італії з дружиною, інший заразився від дружини, яка побувала в Італії).



Також у інфекційному відділенні перебуває дружина буковинця, у якого діагностовано COVID-19. Вона почувається добре та не має ознак захворювання, однак вирішила ізолюватися у медичному закладі, щоб не наражати на небезпеку оточення.



Всього до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні з підозрою госпіталізовано 6 осіб.

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