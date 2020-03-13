У Чернівецькій області оголошують надзвичайний стан
Сьогодні, 04:17
У Чернівецькій області оголошують надзвичайний стан, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
Про це пише "Українська правда", посилаючись на повідомлення голови Чернівецької облдержадміністрації Сергія Осадчука.
"Як відомо, ми маємо другий підтверджений випадок інфекції в нашій області. Це спонукає і дає підстави нам для того, щоб запровадити із завтрашнього дня (14 березня – УП) надзвичайну ситуацію на території Чернівецької області", - сказав голова ОДА.
В області закривають усі ринки, торгівельні центри, гіпермаркети тощо за винятком лише продуктових секторів.
Обмежувальні заходи будуть діяти з 15 березня до 3 квітня.
Голова ОДА просить місцевих мешканців максимально залишатись вдома.
Осадчук назвав усі ці заходи "громадянською свідомістю".
Як відомо, станом на вечір п’ятниці, 13 березня, в області є два підтверджених випадки інфікування коронавірусом – обоє у чоловіків (один побував в Італії з дружиною, інший заразився від дружини, яка побувала в Італії).
Також у інфекційному відділенні перебуває дружина буковинця, у якого діагностовано COVID-19. Вона почувається добре та не має ознак захворювання, однак вирішила ізолюватися у медичному закладі, щоб не наражати на небезпеку оточення.
Всього до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні з підозрою госпіталізовано 6 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише "Українська правда", посилаючись на повідомлення голови Чернівецької облдержадміністрації Сергія Осадчука.
"Як відомо, ми маємо другий підтверджений випадок інфекції в нашій області. Це спонукає і дає підстави нам для того, щоб запровадити із завтрашнього дня (14 березня – УП) надзвичайну ситуацію на території Чернівецької області", - сказав голова ОДА.
В області закривають усі ринки, торгівельні центри, гіпермаркети тощо за винятком лише продуктових секторів.
Обмежувальні заходи будуть діяти з 15 березня до 3 квітня.
Голова ОДА просить місцевих мешканців максимально залишатись вдома.
Осадчук назвав усі ці заходи "громадянською свідомістю".
Як відомо, станом на вечір п’ятниці, 13 березня, в області є два підтверджених випадки інфікування коронавірусом – обоє у чоловіків (один побував в Італії з дружиною, інший заразився від дружини, яка побувала в Італії).
Також у інфекційному відділенні перебуває дружина буковинця, у якого діагностовано COVID-19. Вона почувається добре та не має ознак захворювання, однак вирішила ізолюватися у медичному закладі, щоб не наражати на небезпеку оточення.
Всього до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні з підозрою госпіталізовано 6 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Чернівецькій області оголошують надзвичайний стан
Сьогодні, 04:17
У Луцькому геріатричному пансіонаті заклали яблуневий сад. ФОТО
Сьогодні, 03:10
На Волині спіймали лісокрада
Сьогодні, 02:19
Луцьк - серед міст з найсуворішим регулюванням продажу спиртного
Сьогодні, 01:13
Медіа