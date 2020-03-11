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Через «Ягодин» намагалися нелегально провезти партію респіраторних масок

Через «Ягодин» намагалися нелегально провезти партію респіраторних масок
Прикордонники Луцького загону завадили вивезенню з України 50 тисяч штук респіраторних масок.

Транспортний засіб марки Renault, яким керував українець, виїжджав з України через пункт пропуску «Ягодин» з вантажем респіраторна маска «Стандарт, 203» FFP2NR», - повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

В рамках протидії незаконному переміщенню товарів через ДК, пов'язаних з поширенням коронавірусу на території України, прикордонники ініціювали проведення перевірочних заходів по ідентифікації товару та відповідності заявленій кількості в товаро-супровідних документах.

За результатами спільного з митниками огляду автомобіля виявили
респіраторні маски класу FFP2, які заборонено для вивозу з території України. (ПКМУ 214 від 11.03.2020 року)

Наразі транспортний через кордон не пропустили.

Проводять перевірочні заходи за участі представників Національної
поліції та управління стратегічних розслідувань у Волинській області з метою прийняття правового рішення .

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Теги: луцькі прикордонники, контрабанда, медичні маски
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Коментарі 1
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Ланцюг простежуйте і за грати тих, хто це все організовував і переправляв! Досить сюсюкатись і всякі містечкові розслідування проводити!!!
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