Через «Ягодин» намагалися нелегально провезти партію респіраторних масок

Прикордонники Луцького загону завадили вивезенню з України 50 тисяч штук респіраторних масок.Транспортний засіб марки Renault, яким керував українець, виїжджав з України через пункт пропуску «Ягодин» з вантажем респіраторна маска «Стандарт, 203» FFP2NR», - повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.В рамках протидії незаконному переміщенню товарів через ДК, пов'язаних з поширенням коронавірусу на території України, прикордонники ініціювали проведення перевірочних заходів по ідентифікації товару та відповідності заявленій кількості в товаро-супровідних документах.За результатами спільного з митниками огляду автомобіля виявилиреспіраторні маски класу FFP2, які заборонено для вивозу з території України. (ПКМУ 214 від 11.03.2020 року)Наразі транспортний через кордон не пропустили.Проводять перевірочні заходи за участі представників Національноїполіції та управління стратегічних розслідувань у Волинській області з метою прийняття правового рішення .