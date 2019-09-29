У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок





Про це



"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 9:00 Республіка Польща: "Ягодин" - 0, “Устилуг” –0, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –10, “Грушів” –20, “Смільниця” – 10, “Шегині” – 70, "Краковець" -50", йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, з 16 березня Україна закриває кордон для іноземців на 2 тижні.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею 14 березня станом на 9:00 стоять 110 автомобілів.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на сторінці у Facebook."Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 9:00 Республіка Польща: "Ягодин" - 0, “Устилуг” –0, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –10, “Грушів” –20, “Смільниця” – 10, “Шегині” – 70, "Краковець" -50", йдеться у повідомленні.Нагадаємо, з 16 березняна 2 тижні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію