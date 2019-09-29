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У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок

У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею 14 березня станом на 9:00 стоять 110 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон на сторінці у Facebook.

"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 9:00 Республіка Польща: "Ягодин" - 0, “Устилуг” –0, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –10, “Грушів” –20, “Смільниця” – 10, “Шегині” – 70, "Краковець" -50", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 16 березня Україна закриває кордон для іноземців на 2 тижні.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: кордон з Польщею, пункти пропуску, черги
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Коментарі 1
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які черги -кордон закритий НАГЛУХО для іноземців з обох сторін!!!І ніхто не знає наскільки. мінімум 2 тижні.
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