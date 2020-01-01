вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як діяти волинянам, які повернулися з-за кордону під час карантину

Як діяти волинянам, які повернулися з-за кордону під час карантину
Директорка Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Наталія Янко порекомендувала усім, хто повернувся на територію України із закордону самоізолюватися на 14 днів.

Це вона озвучила 13 березня під час круглого столу «Коронавірус в Україні: міфи, ризики та шляхи боротьби». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський., - пише ІА "Конкурент".

На початку заходу Наталія Янко зауважила, що усі заходи, які нині вживає держава для запобігання поширення коронавірусу COVID-19 правильні та необхідні, аби вірус не поширювався надалі.
Як діяти волинянам, які повернулися з-за кордону під час карантину
Як діяти волинянам, які повернулися з-за кордону під час карантину

Також закликала утриматися від поїздок закордон.

А тим, хто повернувся із подорожей дала професійні рекомендації:

1. Самоізолюватися на 14 днів (не виходити з дому, не приймати гостей, домовитися із роботодавцем про дистанційну роботу);
2. Попередити про самоізолювання свого сімейного лікаря;
3. Якщо з’явилися перші симптоми, варто повідомити лікаря у телефонному режимі;
4. Чітко дотримуватися рекомендацій лікаря.
Як діяти волинянам, які повернулися з-за кордону під час карантину
Як діяти волинянам, які повернулися з-за кордону під час карантину

У разі погіршення самопочуття, зі слів директорки Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України, варто також інформувати сімейного лікаря, який прийме рішення ізолювати пацієнта.

«Приїде швидка, де лікарі будуть зі спецзасобами і в спеціальних костюмах. Далі пацієнта із підозрою на коронавірус відвезуть до лікарні, помістять у спеціальний бокс і візьмуть тест», – пояснила Наталія Янко.

Лікарка загальної практики – сімейної медицини у КП «Луцький центр первинної медико-саніторної допомоги №1» Ірина Борсук наголосила, що у разі підозри на вірус, не варто приходити самостійно до медичного закладу, а звертатися у телефонному режимі, аби не наражати на хворобу і лікаря, і інших пацієнтів.

Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновники Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход і Тарас Шкітер, депутатка Луцької міської ради Алла Надточій, проректор із науково-педагогiчної роботи та інновацій СНУ ім. Лесі Українки Вадим Ульянов та інші небайдужі лучани.

Як діяти волинянам, які повернулися з-за кордону під час карантину

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинянин, карантин, коронавірус, ГО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як діяти волинянам, які повернулися з-за кордону під час карантину
Сьогодні, 11:25
Яке свято 14 березня та чому сьогодні не можна пити алкоголь: прикмети, заборони, традиції
Сьогодні, 10:55
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок
Сьогодні, 10:16
Бренд «Limilook» – неймовірний дитячий одяг для дівчаток*
Сьогодні, 10:00
Через «Ягодин» намагалися нелегально провезти партію респіраторних масок
Сьогодні, 09:49
Схожі новини
Батьки, в яких є діти до 14-ти років, під час карантину мають право на скорочений робочий день Батьки, в яких є діти до 14-ти років, під час карантину мають право на скорочений робочий день
13 березень, 12:08
MONATIK розповів, чим займатиметься під час карантину MONATIK розповів, чим займатиметься під час карантину
13 березень, 11:55
Які товари заборонили вивозити з України Які товари заборонили вивозити з України
13 березень, 03:18
Карантинні заходи через коронавірус: чи закриють церкви на Волині Карантинні заходи через коронавірус: чи закриють церкви на Волині
12 березень, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як діяти волинянам, які повернулися з-за кордону під час карантину
Сьогодні, 11:25
 0
Яке свято 14 березня та чому сьогодні не можна пити алкоголь: прикмети, заборони, традиції
Сьогодні, 10:55
 0
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок
Сьогодні, 10:16
 0
Бренд «Limilook» – неймовірний дитячий одяг для дівчаток*
Сьогодні, 10:00
 0
Через «Ягодин» намагалися нелегально провезти партію респіраторних масок
Сьогодні, 09:49
 0
Медіа
відео
1/8