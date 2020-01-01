Як діяти волинянам, які повернулися з-за кордону під час карантину

Наталія Янко порекомендувала усім, хто повернувся на територію України із закордону самоізолюватися на 14 днів.



Це вона озвучила 13 березня під час круглого столу «Коронавірус в Україні: міфи, ризики та шляхи боротьби». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський., - пише



На початку заходу Наталія Янко зауважила, що усі заходи, які нині вживає держава для запобігання поширення коронавірусу COVID-19 правильні та необхідні, аби вірус не поширювався надалі.



Також закликала утриматися від поїздок закордон.



А тим, хто повернувся із подорожей дала професійні рекомендації:



1. Самоізолюватися на 14 днів (не виходити з дому, не приймати гостей, домовитися із роботодавцем про дистанційну роботу);

2. Попередити про самоізолювання свого сімейного лікаря;

3. Якщо з’явилися перші симптоми, варто повідомити лікаря у телефонному режимі;

4. Чітко дотримуватися рекомендацій лікаря.



У разі погіршення самопочуття, зі слів директорки Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України, варто також інформувати сімейного лікаря, який прийме рішення ізолювати пацієнта.



«Приїде швидка, де лікарі будуть зі спецзасобами і в спеціальних костюмах. Далі пацієнта із підозрою на коронавірус відвезуть до лікарні, помістять у спеціальний бокс і візьмуть тест», – пояснила Наталія Янко.



Лікарка загальної практики – сімейної медицини у КП «Луцький центр первинної медико-саніторної допомоги №1» Ірина Борсук наголосила, що у разі підозри на вірус, не варто приходити самостійно до медичного закладу, а звертатися у телефонному режимі, аби не наражати на хворобу і лікаря, і інших пацієнтів.



Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновники Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход і Тарас Шкітер, депутатка Луцької міської ради Алла Надточій, проректор із науково-педагогiчної роботи та інновацій СНУ ім. Лесі Українки Вадим Ульянов та інші небайдужі лучани.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директорка Волинського обласного лабораторного центру МОЗ Українипорекомендувала усім, хто повернувся на територію України із закордону самоізолюватися на 14 днів.Це вона озвучила 13 березня під час круглого столу «Коронавірус в Україні: міфи, ризики та шляхи боротьби». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є, - пише ІА "Конкурент" На початку заходу Наталія Янко зауважила, що усі заходи, які нині вживає держава для запобігання поширення коронавірусу COVID-19 правильні та необхідні, аби вірус не поширювався надалі.Також закликала утриматися від поїздок закордон.А тим, хто повернувся із подорожей дала професійні рекомендації:1. Самоізолюватися на 14 днів (не виходити з дому, не приймати гостей, домовитися із роботодавцем про дистанційну роботу);2. Попередити про самоізолювання свого сімейного лікаря;3. Якщо з’явилися перші симптоми, варто повідомити лікаря у телефонному режимі;4. Чітко дотримуватися рекомендацій лікаря.У разі погіршення самопочуття, зі слів директорки Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України, варто також інформувати сімейного лікаря, який прийме рішення ізолювати пацієнта.«Приїде швидка, де лікарі будуть зі спецзасобами і в спеціальних костюмах. Далі пацієнта із підозрою на коронавірус відвезуть до лікарні, помістять у спеціальний бокс і візьмуть тест», – пояснила Наталія Янко.Лікарка загальної практики – сімейної медицини у КП «Луцький центр первинної медико-саніторної допомоги №1»наголосила, що у разі підозри на вірус, не варто приходити самостійно до медичного закладу, а звертатися у телефонному режимі, аби не наражати на хворобу і лікаря, і інших пацієнтів.Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновники Громадянського Руху «СВІДОМІ», депутатка Луцької міської ради Алла Надточій, проректор із науково-педагогiчної роботи та інновацій СНУ ім. Лесі Українкита інші небайдужі лучани.

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