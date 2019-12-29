Курс валют у Луцьку на 14 березня
Сьогодні, 12:00
Курс долара у Луцьку: купівля – 26,000, а продаж – 26,800.
Євро при купівлі становить – 28,850, продажу – 29,800.
Курс російського рубля: купівля – 0,330, продаж – 0,370.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.500, продаж – 6.750.
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Євро при купівлі становить – 28,850, продажу – 29,800.
Курс російського рубля: купівля – 0,330, продаж – 0,370.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.500, продаж – 6.750.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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