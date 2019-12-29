Курс валют у Луцьку на 14 березня





Євро при купівлі становить – 28,850, продажу – 29,800.



Курс російського рубля: купівля – 0,330, продаж – 0,370.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.500, продаж – 6.750.

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