У Нововолинську злодії розбили скляні двері, намагаючись пробратися в салон краси. ФОТО
Сьогодні, 19:40
Близько 5-ї ранку 14-го березня в Нововолинську на проспекті Перемоги розбили скляні вхідні двері салону краси “Ваніла”.
Як розповіли БУГу, невідомі потрощили ролети на дверях, кинули великим каменем в нижню шибку дверей. В приміщенні спрацювала сигналізація, тож усередину зловмисники не пробралися.
На місце приїхала поліція та зафіксувала подію.
Зазначають, що півтора року тому в салоні краси була подібна ситуація: пошкодили ролет, але спрацювала сигналізація.
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Як розповіли БУГу, невідомі потрощили ролети на дверях, кинули великим каменем в нижню шибку дверей. В приміщенні спрацювала сигналізація, тож усередину зловмисники не пробралися.
На місце приїхала поліція та зафіксувала подію.
Зазначають, що півтора року тому в салоні краси була подібна ситуація: пошкодили ролет, але спрацювала сигналізація.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У Нововолинську злодії розбили скляні двері, намагаючись пробратися в салон краси. ФОТО
Сьогодні, 19:40
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