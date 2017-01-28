У Нововолинську злодії розбили скляні двері, намагаючись пробратися в салон краси. ФОТО





Як розповіли



На місце приїхала поліція та зафіксувала подію.



Зазначають, що півтора року тому в салоні краси була подібна ситуація: пошкодили ролет, але спрацювала сигналізація.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 5-ї ранку 14-го березня в Нововолинську на проспекті Перемоги розбили скляні вхідні двері салону краси “Ваніла”.Як розповіли БУГу , невідомі потрощили ролети на дверях, кинули великим каменем в нижню шибку дверей. В приміщенні спрацювала сигналізація, тож усередину зловмисники не пробралися.На місце приїхала поліція та зафіксувала подію.Зазначають, що півтора року тому в салоні краси була подібна ситуація: пошкодили ролет, але спрацювала сигналізація.

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