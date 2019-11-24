У Луцьку п'яний військовий вискочив на капот поліцейської автівки
Сьогодні, 13:14
Поблизу Луцького відділу поліції п’яний військовослужбовець вчинив хуліганські дії, вирішивши полежати на капоті службового автомобіля, а згодом вискочив на машину та потоптався по лобовому склі.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть "Волинські Новини".
Під час суду встановили, що 14 грудня минулого року близько 1 години ночі обвинувачений, який є військовослужбовцем за контрактом військової частини А2016, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, знаходився перед головним входом Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Волинській області.
Побачивши службовий автомобіль поліції, військовий ліг на капот, після чого виліз на дах та пробігся по вітровому склі і капоті. Хуліганськими діями старший солдат завдав збитків на 3 тисячі 600 гривень.
Відзначають, що між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості.
Відтак, суд затвердив угоду та призначив військовослужбовцю покарання у виді штрафу в розмірі п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 тисяч 500 гривень.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть "Волинські Новини".
Під час суду встановили, що 14 грудня минулого року близько 1 години ночі обвинувачений, який є військовослужбовцем за контрактом військової частини А2016, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, знаходився перед головним входом Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Волинській області.
Побачивши службовий автомобіль поліції, військовий ліг на капот, після чого виліз на дах та пробігся по вітровому склі і капоті. Хуліганськими діями старший солдат завдав збитків на 3 тисячі 600 гривень.
Відзначають, що між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості.
Відтак, суд затвердив угоду та призначив військовослужбовцю покарання у виді штрафу в розмірі п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 тисяч 500 гривень.
Головне фото - ілюстративне.
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